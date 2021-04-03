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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Люцерн
Лозанна-Спорт - Люцерн: обзор матча 03 апреля 2021
Лозанна-Спорт
03.04.2021, суббота, 19:15
Швейцария. Суперлига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Люцерн
31'
Л. Да Кунья
40'
Л. Да Кунья
71'
И. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Люцерн
Замена
М. Нанизаямо
️️️️
Т. Сузуки
84'
Замена
Д. Болинжи
️️️️
Э. Гессан
79'
Замена
Г. Барес
️️️️
Л. Да Кунья
73'
72'
Замена
Й. Верманн
️️️️
S. Grether
72'
Замена
C. Schwegler
️️️️
Л. Эмини
71'
ГОЛ! 2:1!
И. Ндиайе
Пас отдал
Л. Шауб
56'
Замена
Y. Alounga
️️️️
В. Тасар
56'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
S. Alabi
ГОЛ! 2:0!
Л. Да Кунья
Пас отдал
Т. Сузуки
40'
37'
Желтая карточка
S. Alabi
ГОЛ! 1:0!
Л. Да Кунья
Пас отдал
Н. Лосли
31'
Желтая карточка
Д. Мори
30'
Желтая карточка
М. Йенц
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
13
Per Egil Flo
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
23
Samuel Alabi
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лозанна-Спорт
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
11
Brahima Ouattara
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Люцерн
5
Лукас
ЦЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
2-5-3
1
Мори
20
Лосли
4
Йенц
25
Сузуки
21
Пуэртас
7
Кукурузович
14
Маю
28
Бораниясевич
29
Гессан
7
Да Кунья
13
3-5-2
27
Мюллер
15
Бюрх
5
Кнежевич
17
23
Угринич
11
Шурпф
10
Эмини
17
Фридек
21
Шауб
27
Тасар
23
25
Сузуки
37
Нанизаямо
37
Нанизаямо
25
Сузуки
7
Да Кунья
15
Барес
15
Барес
7
Да Кунья
29
Гессан
19
Болинжи
19
Болинжи
29
Гессан
27
Тасар
22
22
27
Тасар
10
Эмини
27
27
10
Эмини
23
7
Ндиайе
7
Ндиайе
23
17
59
Верманн
59
Верманн
17
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Люцерн
11
Brahima Ouattara
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
6
Алекс Карбонель
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
5
Лукас
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
11
Brahima Ouattara
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Остались в запасе
6
Алекс Карбонель
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
5
Лукас
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лозанна-Спорт - Люцерн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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