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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Сьон
Люцерн - Сьон: обзор матча 21 марта 2021
Люцерн
21.03.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Сьон
78'
Ф. Угринич
76'
А. Гргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Сьон
Замена
S. Grether
️️️️
Ф. Угринич
90'
+1
87'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
I. Martić
Замена
S. Alabi
️️️️
Л. Эмини
79'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Угринич
Пас отдал
М. Фридек
78'
77'
Замена
️️️️
М. Тосетти
76'
ГОЛ! 0:1!
А. Гргич
71'
Желтая карточка
A. Abdellaoui
63'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Л. Тупта
Желтая карточка
Л. Эмини
57'
53'
Желтая карточка
М. Тосетти
39'
Желтая карточка
С. Ди
33'
Желтая карточка
Б. Ндойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
27
Ivan Martić
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
23
Samuel Alabi
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
33
Noah Lovisa
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
3-4-3
27
Мюллер
5
Кнежевич
24
Сидлер
15
Бюрх
23
Угринич
11
Шурпф
10
Эмини
17
Фридек
59
Верманн
27
Тасар
22
2-5-1-2
18
Фикеншер
19
Бамерт
5
8
Балтасар
23
Тосетти
34
Ндойе
8
Гргич
20
Ди
29
Тупта
77
27
10
Эмини
23
23
10
Эмини
23
Угринич
17
17
23
Угринич
29
Тупта
11
Карлен
11
Карлен
29
Тупта
27
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
27
Остались в запасе
Люцерн
Сьон
6
Алекс Карбонель
ЦП
27
Christian Schwegler
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
5
Лукас
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Léo Lacroix
ЦФ
33
Noah Lovisa
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
6
Алекс Карбонель
ЦП
27
Christian Schwegler
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
5
Лукас
ЦЗ
Остались в запасе
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Léo Lacroix
ЦФ
33
Noah Lovisa
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Люцерн - Сьон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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