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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Серветт
Сьон - Серветт: обзор матча 14 марта 2021
Сьон
14.03.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Серветт
84'
Y. Wakatsuki
33'
А. Шалк
36'
Т. Валь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Серветт
ГОЛ! 1:2!
Y. Wakatsuki
84'
83'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Г. Кюи
83'
Замена
K. Koné
️️️️
Т. Валь
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
80'
74'
Желтая карточка
А. Сотье
73'
Замена
А. Антунес
️️️️
А. Шалк
Желтая карточка
J. Khasa
72'
Замена
Y. Wakatsuki
️️️️
М. Тосетти
71'
Желтая карточка
A. Abdellaoui
65'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Л. Тупта
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Т. Валь
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Шалк
Пас отдал
А. Сотье
14'
Желтая карточка
В. Сассо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
33
Noah Lovisa
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
8
Musa Araz
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
20
Koro Koné
ЦФ
2-5-1-2
18
Фикеншер
5
19
Бамерт
20
Ди
8
Гргич
34
Ндойе
23
Тосетти
8
Балтасар
29
Тупта
29
33
4-4-2
32
Фрик
4
Руй
23
Сассо
32
Сотье
3
Клиши
8
Конья
9
Стеванович
5
Ондуа
25
Валь
99
Кюи
8
Шалк
23
Тосетти
18
18
23
Тосетти
29
Тупта
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
29
Тупта
8
Шалк
8
Антунес
8
Антунес
8
Шалк
99
Кюи
10
Кеспедес
10
Кеспедес
99
Кюи
25
Валь
20
20
25
Валь
Остались в запасе
Сьон
Серветт
16
Тимоти Фаюлу
ВР
8
Musa Araz
ЦФ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
29
Ариаль Менди
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
8
Musa Araz
ЦФ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Остались в запасе
29
Ариаль Менди
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Сьон - Серветт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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