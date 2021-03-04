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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Люцерн
Цюрих - Люцерн: обзор матча 04 марта 2021
Цюрих
04.03.2021, четверг, 22:30
Швейцария. Суперлига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Люцерн
78'
А. Маркезано
4'
Д. Соргич
6'
Л. Шауб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Люцерн
88'
Желтая карточка
П. Шурпф
Замена
S. Khelifi
️️️️
S. Wallner
86'
84'
Замена
Y. Alounga
️️️️
И. Ндиайе
ГОЛ! 1:2!
А. Маркезано
Пас отдал
В. Гнонто
78'
Желтая карточка
Натан
71'
65'
Замена
Лукас
️️️️
М. Бюрх
Желтая карточка
А. Маркезано
64'
63'
Замена
П. Шурпф
️️️️
В. Тасар
Замена
С. Сейлер
️️️️
Х. Криэциу
60'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Ф. Рохнер
60'
Желтая карточка
У. Думбия
58'
Желтая карточка
Ф. Рохнер
50'
Желтая карточка
Х. Криэциу
22'
6'
ГОЛ! 0:2!
Л. Шауб
Пас отдал
Ф. Угринич
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соргич
Пас отдал
М. Фридек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
71
Хекуран Криэциу
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
Люцерн
5
Лукас
ЦЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
3-2-2-3
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
5
Алити
20
Думбия
71
Криэциу
19
Маркезано
27
Рохнер
9
Крамер
9
Сесай
4
3-3-4
27
Мюллер
15
Бюрх
5
Кнежевич
24
Сидлер
23
Угринич
17
Фридек
21
Шауб
7
Ндиайе
59
Верманн
27
Тасар
39
Соргич
71
Криэциу
8
Сейлер
8
Сейлер
71
Криэциу
4
17
17
4
27
Рохнер
29
Гнонто
29
Гнонто
27
Рохнер
7
Ндиайе
22
22
7
Ндиайе
15
Бюрх
5
Лукас
5
Лукас
15
Бюрх
27
Тасар
11
Шурпф
11
Шурпф
27
Тасар
Остались в запасе
Цюрих
Люцерн
1
Живко Костадинович
ВР
20
Filip Frei
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
20
Filip Frei
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Цюрих - Люцерн
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
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0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
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