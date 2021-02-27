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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Цюрих
Серветт - Цюрих: обзор матча 27 февраля 2021
Серветт
27.02.2021, суббота, 20:15
Швейцария. Суперлига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Цюрих
26'
М. Стеванович
62'
М. Стеванович
67'
Т. Валь (П)
12'
Ф. Рохнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Цюрих
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Г. Ондуа
90'
88'
Замена
A. Winter
️️️️
Ф. Рохнер
Замена
А. Менди
️️️️
Т. Валь
82'
Замена
К. Имери
️️️️
Г. Кюи
75'
Замена
K. Koné
️️️️
А. Шалк
75'
75'
Замена
С. Сейлер
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Валь
67'
66'
Желтая карточка
Х. Криэциу
64'
Замена
В. Гнонто
️️️️
S. Khelifi
ГОЛ! 2:1!
М. Стеванович
Пас отдал
В. Сассо
62'
56'
Желтая карточка
S. Khelifi
54'
Желтая карточка
Я. Брехнер
Желтая карточка
Т. Валь
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Стеванович
Пас отдал
Г. Кюи
26'
Желтая карточка
С. Руй
19'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рохнер
Пас отдал
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Ассан Сесай
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
29
Ариаль Менди
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
20
Koro Koné
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
4-4-2
32
Фрик
3
Клиши
23
Сассо
4
Руй
32
Сотье
9
Стеванович
5
Ондуа
8
Конья
25
Валь
99
Кюи
8
Шалк
2-1-4-3
25
Брехнер
5
Алити
4
Омераджич
71
Криэциу
27
Рохнер
19
Маркезано
8
Домджони
27
17
4
9
Сесай
99
Кюи
30
Имери
30
Имери
99
Кюи
25
Валь
29
Менди
29
Менди
25
Валь
5
Ондуа
10
Кеспедес
10
Кеспедес
5
Ондуа
8
Шалк
20
20
8
Шалк
27
8
Сейлер
8
Сейлер
27
17
29
Гнонто
29
Гнонто
17
27
Рохнер
7
7
27
Рохнер
Остались в запасе
Серветт
Цюрих
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
20
Filip Frei
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
1
Живко Костадинович
ВР
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Остались в запасе
20
Filip Frei
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
1
Живко Костадинович
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Серветт - Цюрих
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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Серветт
- : -
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21.11.2026
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
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