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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лозанна-Спорт
Базель - Лозанна-Спорт: обзор матча 20 февраля 2021
Базель
20.02.2021, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Лозанна-Спорт
Желтая карточка
Х. Линднер
86'
83'
Замена
П. Бразау
️️️️
К. Пуэртас
76'
Желтая карточка
Д. Болинжи
Замена
C. Chiappetta
️️️️
А. Калулу
72'
67'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Г. Барес
58'
Желтая карточка
Г. Барес
Желтая карточка
Ф. Фрай
27'
Замена
G. Cardoso
️️️️
Э. Жегрова
23'
21'
Желтая карточка
Х. Маю
Красная карточка
Э. Джемерт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
1
Джордже Николич
ВР
25
Оргес Буньяку
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Лозанна-Спорт
25
Тоичи Сузуки
ЛП
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
4-3-1-2
13
Линднер
21
Хайдари
16
ван дер Верфф
5
Клозе
5
Джемерт
20
Фрай
23
Касами
15
Калулу
27
Жегрова
19
Кабрал
7
Дзуффи
3-1-3-1-2
1
Мори
37
Нанизаямо
20
Лосли
4
Йенц
15
Барес
21
Пуэртас
7
Кукурузович
14
Маю
22
Шмидт
13
29
Гессан
27
Жегрова
2
2
27
Жегрова
15
Калулу
20
20
15
Калулу
15
Барес
7
Да Кунья
7
Да Кунья
15
Барес
21
Пуэртас
20
Бразау
20
Бразау
21
Пуэртас
Остались в запасе
Базель
Лозанна-Спорт
20
Матиас Паласиос
АП
1
Джордже Николич
ВР
25
Оргес Буньяку
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
20
Матиас Паласиос
АП
1
Джордже Николич
ВР
25
Оргес Буньяку
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Лозанна-Спорт
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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