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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Базель
Цюрих - Базель: обзор матча 14 февраля 2021
Цюрих
14.02.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Базель
26'
А. Маркезано (П)
90+2'
Б. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Базель
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Фрай
ГОЛ! 2:0!
Б. Крамер
90'
+2
Замена
Х. Криэциу
️️️️
А. Маркезано
87'
83'
Замена
А. Пулулу
️️️️
О. Буньяку
Желтая карточка
Б. Крамер
77'
Замена
В. Гнонто
️️️️
S. Khelifi
69'
46'
Замена
G. Cardoso
️️️️
Э. Джемерт
Желтая карточка
Натан
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Маркезано
26'
Желтая карточка
Ф. Алити
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
71
Хекуран Криэциу
ОП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
Базель
1
Джордже Николич
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
3-1-3-3
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
5
Алити
20
Думбия
8
Домджони
19
Маркезано
27
Рохнер
9
Крамер
9
Сесай
17
4-4-1-1
13
Линднер
5
Джемерт
5
Клозе
16
ван дер Верфф
18
Петретта
25
Буньяку
14
Штокер
23
Касами
20
Фрай
27
Жегрова
19
Кабрал
19
Маркезано
71
Криэциу
71
Криэциу
19
Маркезано
17
29
Гнонто
29
Гнонто
17
5
Джемерт
2
2
5
Джемерт
25
Буньяку
9
Пулулу
9
Пулулу
25
Буньяку
Остались в запасе
Цюрих
Базель
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
9
Кали Сене
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
7
Лука Дзуффи
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
Остались в запасе
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
9
Кали Сене
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
7
Лука Дзуффи
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Цюрих - Базель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
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Цюрих
0 : 0
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- : -
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Люцерн
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3 : 3
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Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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