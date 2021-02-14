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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Янг Бойз
Лугано - Янг Бойз: обзор матча 14 февраля 2021
Лугано
14.02.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Янг Бойз
60'
A. Gerndt
10'
Ж. Нсаме (П)
17'
М. Элиа
45+1'
С. Лаупер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Янг Бойз
78'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Элиа
Замена
М. Боттани
️️️️
Р. Мачек
78'
76'
Желтая карточка
М. Сулеймани
Желтая карточка
Р. Мачек
71'
Желтая карточка
M. Čovilo
71'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
З. Ловрич
69'
67'
Замена
Джордан
️️️️
М. Нгамале
67'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
К. Фасснахт
Замена
M. Čovilo
️️️️
О. Кустодио
64'
ГОЛ! 1:3!
A. Gerndt
60'
46'
Замена
М. Камара
️️️️
Ф. Лустенбергер
Замена
A. Gerndt
️️️️
Д. Саббатини
46'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
А. Кечкеш
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
С. Лаупер
Пас отдал
Ж. Лефор
17'
ГОЛ! 0:2!
М. Элиа
Пас отдал
Ж. Нсаме
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Нсаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
25
Марцис Осс
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
6
Miroslav Čovilo
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-5-1
33
5
Кечкеш
5
Дапрела
14
Лаванчи
25
Осс
7
Факкинетти
10
Кустодио
4
Ловрич
14
Саббатини
28
Мачек
11
4-3-1-2
16
фон Бальмус
30
Хефти
15
Зесигер
28
Лустенбергер
21
Лефор
16
Фасснахт
20
Эбишер
30
Лаупер
13
Нгамале
17
Нсаме
12
Элиа
10
Кустодио
6
6
10
Кустодио
4
Ловрич
34
Гвидотти
34
Гвидотти
4
Ловрич
14
Саббатини
19
19
14
Саббатини
5
Кечкеш
11
Лунгойи
11
Лунгойи
5
Кечкеш
28
Мачек
10
Боттани
10
Боттани
28
Мачек
28
Лустенбергер
5
Камара
5
Камара
28
Лустенбергер
16
Фасснахт
10
Сулеймани
10
Сулеймани
16
Фасснахт
12
Элиа
10
Гаудино
10
Гаудино
12
Элиа
13
Нгамале
9
Джордан
9
Джордан
13
Нгамале
Остались в запасе
Лугано
Янг Бойз
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
23
Квентин Масейрас
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
Остались в запасе
23
Квентин Масейрас
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Лугано - Янг Бойз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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