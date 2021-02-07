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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Сьон
Базель - Сьон: обзор матча 07 февраля 2021
Базель
07.02.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Сьон
32'
А. Кабрал
37'
П. Касами
57'
Р. Ульдрикис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Сьон
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
П. Касами
86'
82'
Вторая желтая
L. Clemenza
Желтая карточка
Т. Клозе
82'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
А. Пулулу
73'
Желтая карточка
В. Штокер
66'
62'
Замена
Г. Оаро
️️️️
Р. Ульдрикис
57'
ГОЛ! 2:1!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
Г. Карлен
Желтая карточка
Э. Джемерт
51'
Желтая карточка
Я. ван дер Верфф
47'
46'
Замена
G. Christian Zock Abep
️️️️
С. Ди
39'
Желтая карточка
L. Clemenza
39'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
ГОЛ! 2:0!
П. Касами
Пас отдал
Р. Петретта
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Кабрал
Пас отдал
В. Штокер
32'
27'
Желтая карточка
A. Abdellaoui
8'
Желтая карточка
D. Iapichino
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
0
Luca Clemenza
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
1
Джордже Николич
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
27
Эдон Жегрова
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Léo Lacroix
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
4-3-1-2
13
Линднер
18
Петретта
5
Джемерт
5
Клозе
16
ван дер Верфф
20
Фрай
23
Касами
14
Штокер
9
Пулулу
19
Кабрал
7
Дзуффи
4-3-3
16
Фаюлу
5
19
Бамерт
19
52
Весли
20
Ди
8
Гргич
34
Ндойе
9
17
Ульдрикис
0
9
Пулулу
27
Жегрова
27
Жегрова
9
Пулулу
23
Касами
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
23
Касами
20
Ди
6
6
20
Ди
17
Ульдрикис
99
Оаро
99
Оаро
17
Ульдрикис
Остались в запасе
Базель
Сьон
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
20
C. Chiappetta
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
1
Джордже Николич
ВР
Главный тренер
Марсель Коллер
4
Léo Lacroix
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
20
C. Chiappetta
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
1
Джордже Николич
ВР
Остались в запасе
4
Léo Lacroix
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Сьон
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Информация о матче
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