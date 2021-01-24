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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Лутон Таун
Челси - Лутон Таун: обзор матча 24 января 2021
Челси
24.01.2021, воскресенье, 15:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Лутон Таун
11'
Т. Абрахам
17'
Т. Абрахам
74'
Т. Абрахам
30'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Лутон Таун
Пенальти не реализован!
Т. Вернер
86'
85'
Желтая карточка
Д. Кларк
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Маунт
83'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Абрахам
77'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Х. Зиеш
77'
75'
Замена
Д. Монкур
️️️️
К. Нейсмит
ГОЛ! 3:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
74'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
К. Пулишич
70'
61'
Замена
Л. Берри
️️️️
Р. Танниклифф
61'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Д. Бри
60'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Г. Корник
46'
Замена
Д. Поттс
️️️️
Г. Ри
30'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кларк
Пас отдал
Д. Бри
ГОЛ! 2:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Р. Джеймс
17'
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
4-2-2-2
13
Кепа
33
Эмерсон
15
Кристенсен
4
Зума
24
Джеймс
6
Гилмор
22
Зиеш
7
Маунт
11
Пулишич
11
Вернер
18
Абрахам
4-1-3-1-1
21
Слуга
15
Брэдли
15
Локьер
14
Бри
3
Нейсмит
8
Дьюсбери-Холл
17
Мпанцу
16
Ри
8
Танниклифф
18
Кларк
23
Корник
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
7
Маунт
8
Ковачич
8
Ковачич
7
Маунт
22
Зиеш
29
Хаверц
29
Хаверц
22
Зиеш
18
Абрахам
9
Жиру
9
Жиру
18
Абрахам
8
Танниклифф
8
Берри
8
Берри
8
Танниклифф
16
Ри
15
Поттс
15
Поттс
16
Ри
3
Нейсмит
20
Монкур
20
Монкур
3
Нейсмит
23
Корник
17
Коллинс
17
Коллинс
23
Корник
14
Бри
25
Луалуа
25
Луалуа
14
Бри
Остались в запасе
Челси
Лутон Таун
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
18
Elliott Lee
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
18
Elliott Lee
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Челси - Лутон Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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