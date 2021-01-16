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Расписание матчей
Испания. Кубок
Альмерия - Алавес
Альмерия - Алавес: обзор матча 16 января 2021
Альмерия
16.01.2021, суббота, 14:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
5 : 0
Завершен
Алавес
8'
У. Садик
45'
А. Акетче
45+1'
У. Садик
52'
Р. Батталья (АГ)
81'
Х. Вильяр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Альмерия - Алавес
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Х. Вильяр
81'
Замена
Р. Петрович
️️️️
С. Кошта
74'
Замена
Х. Вильяр
️️️️
У. Садик
74'
71'
Замена
Ф. Лежен
️️️️
В. Лагвардия
Желтая карточка
У. Садик
70'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
J. Corpas
65'
Замена
Х. Ласо
️️️️
Ж. Карвалью
65'
Замена
Л. Робертоне
️️️️
А. Акетче
65'
61'
Замена
Бурги
️️️️
Б. Сайнс
61'
Замена
А. Марин
️️️️
Х. Лопес
61'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Хота
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Р. Батталья
52'
46'
Замена
Р. Батталья
️️️️
Д. Гуидетти
ГОЛ! 3:0!
У. Садик
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Акетче
Пас отдал
J. Corpas
45'
Желтая карточка
J. Corpas
42'
Желтая карточка
С. Кошта
37'
35'
Красная карточка
Т. Пина
ГОЛ! 1:0!
У. Садик
Пас отдал
J. Corpas
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
31
Георгий Макаридзе
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
47
Агер Акетче
АП
17
José Corpas
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сориано
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
24
Хота
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
21
Фран Вильяльба
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Лукас Робертоне
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Макаридзе
18
Акьем
4
Куэнка
15
Мараш
20
Баллиу
11
Кошта
8
Морланес
47
Акетче
12
Карвалью
6
Садик
17
4-1-2-2-1
1
Сивера
23
Наварро
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
16
Лопес
8
Понс
7
Мендес
17
Пина
24
Хота
17
Сайнс
11
Гуидетти
11
Кошта
3
Петрович
3
Петрович
11
Кошта
17
21
Вильяльба
21
Вильяльба
17
12
Карвалью
16
Ласо
16
Ласо
12
Карвалью
47
Акетче
8
Робертоне
8
Робертоне
47
Акетче
6
Садик
9
Вильяр
9
Вильяр
6
Садик
16
Лопес
3
Марин
3
Марин
16
Лопес
5
Лагвардия
24
Лежен
24
Лежен
5
Лагвардия
24
Хота
19
Гарсия
19
Гарсия
24
Хота
11
Гуидетти
6
Батталья
6
Батталья
11
Гуидетти
17
Сайнс
18
Бурги
18
Бурги
17
Сайнс
Остались в запасе
Альмерия
Алавес
13
Фернандо Мартинес
ВР
15
Aitor Buñuel
ЦФ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сориано
11
Луис Риоха
ЛВ
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
15
Aitor Buñuel
ЦФ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
Остались в запасе
11
Луис Риоха
ЛВ
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сориано
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Альмерия - Алавес
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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