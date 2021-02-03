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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вольфсбург - Шальке-04
Вольфсбург - Шальке-04: обзор матча 03 февраля 2021
Вольфсбург
03.02.2021, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Шальке-04
40'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вольфсбург - Шальке-04
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
К. Шлагер
86'
Замена
Б. Бялек
️️️️
В. Вегхорст
86'
76'
Желтая карточка
Вилльям
76'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Вилльям
Замена
В. Са
️️️️
Р. Штеффен
68'
Замена
М. Филипп
️️️️
Я. Герхардт
68'
62'
Замена
Б. Очипка
️️️️
С. Колашинац
62'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
О. Маскарель
Желтая карточка
П. Отавио
61'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Б. Баку
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Вегхорст
40'
Пенальти не реализован!
В. Вегхорст
40'
29'
Желтая карточка
М. Тиав
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
77
Амин Арит
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
3-2-3-1-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
6
Отавио
43
Мбабу
27
Арнольд
31
Герхардт
21
Шлагер
11
Штеффен
9
Вегхорст
3-4-1-2
1
Ферманн
12
Тиав
22
Настасич
8
Беккер
12
Вилльям
8
Маскарель
21
Стамбули
23
Колашинац
77
Арит
13
Ут
9
Хопп
9
Вегхорст
21
Бялек
21
Бялек
9
Вегхорст
11
Штеффен
27
Са
27
Са
11
Штеффен
17
Баку
7
Брекало
7
Брекало
17
Баку
21
Шлагер
23
Гилявоги
23
Гилявоги
21
Шлагер
31
Герхардт
26
Филипп
26
Филипп
31
Герхардт
12
Вилльям
37
Мендиль
37
Мендиль
12
Вилльям
23
Колашинац
5
Очипка
5
Очипка
23
Колашинац
8
Маскарель
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
8
Маскарель
Остались в запасе
Вольфсбург
Шальке-04
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Вольфсбург - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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