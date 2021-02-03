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Расписание матчей
Германия. Кубок
РБ Лейпциг - Бохум
РБ Лейпциг - Бохум: обзор матча 03 февраля 2021
РБ Лейпциг
03.02.2021, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Бохум
11'
А. Айдара
45+1'
М. Забитцер (П)
66'
Ю. Поульсен
75'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол РБ Лейпциг - Бохум
Желтая карточка
Х. Хванг
88'
87'
Желтая карточка
Р. Чибса
87'
Замена
С. Новотны
️️️️
С. Ганвула
Замена
А. Серлот
️️️️
Ю. Поульсен
76'
ГОЛ! 4:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Анхелиньо
75'
Замена
Й. Вос
️️️️
М. Забитцер
74'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Д. Ольмо
66'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
К. Нкунку
64'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Л. Клостерманн
64'
63'
Желтая карточка
Д. Соарес
62'
Замена
С. Цоллер
️️️️
М. Пантович
61'
Замена
Р. Жуль
️️️️
Т. Айсфельд
61'
Замена
Х. Бокхорн
️️️️
Г. Хольтманн
Желтая карточка
Анхелиньо
60'
47'
Замена
Р. Чибса
️️️️
Э. Машович
Замена
Х. Хванг
️️️️
Л. Самарджич
47'
45'
+1
Желтая карточка
П. Древес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Забитцер
45'
+1
24'
Желтая карточка
Э. Машович
ГОЛ! 1:0!
А. Айдара
Пас отдал
М. Забитцер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
10
Томас Айсфельд
ЦП
27
Милош Пантович
АП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Йоша Вос
АП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Бохум
34
Пауль Граве
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
28
Луис Хартвиг
ЦФ
86
Сома Новотны
ЦФ
14
Tom Weilandt
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Гулачи
17
Анхелиньо
16
Клостерманн
4
Орбан
23
Хальстенберг
10
Адамс
20
Забитцер
21
Айдара
10
Самарджич
15
Поульсен
28
Нкунку
3-3-1-2-1
30
Древес
17
Белла Кочап
3
Декарли
15
Машович
2
Гамбоа
8
Лосилла
3
Соарес
10
Айсфельд
27
Пантович
17
Хольтманн
35
Ганвула
16
Клостерманн
20
Мукиэле
20
Мукиэле
16
Клостерманн
20
Забитцер
20
Вос
20
Вос
20
Забитцер
28
Нкунку
20
Ольмо
20
Ольмо
28
Нкунку
15
Поульсен
9
Серлот
9
Серлот
15
Поульсен
10
Самарджич
7
Хванг
7
Хванг
10
Самарджич
27
Пантович
6
Цоллер
6
Цоллер
27
Пантович
17
Хольтманн
7
Бокхорн
7
Бокхорн
17
Хольтманн
10
Айсфельд
32
Жуль
32
Жуль
10
Айсфельд
35
Ганвула
86
Новотны
86
Новотны
35
Ганвула
15
Машович
13
Чибса
13
Чибса
15
Машович
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бохум
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Уго Новоа
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
34
Пауль Граве
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
28
Луис Хартвиг
ЦФ
14
Tom Weilandt
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Уго Новоа
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
Остались в запасе
34
Пауль Граве
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
28
Луис Хартвиг
ЦФ
14
Tom Weilandt
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча РБ Лейпциг - Бохум
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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