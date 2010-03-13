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Болтон - Уиган Атлетик
Болтон - Уиган Атлетик: обзор матча 13 марта 2010
Болтон
13.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
10'
Й. Элмандер
48'
К. Дэйвис (П)
53'
Ф. Муамба
69'
М. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Уиган Атлетик
Замена
Х. Томас
️️️️
У. Родальега
Замена
И. Класнич
️️️️
К. Дэйвис
Желтая карточка
М. Диаме
Замена
В. Вайсс
️️️️
Л. Чхун-Ен
ГОЛ! 4:0!
М. Тэйлор
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Уилшир
Желтая карточка
Т. Коэн
Замена
Д. Скотланд
️️️️
П. Шарнер
Замена
Ж. Гомес
️️️️
В. Мозес
ГОЛ! 3:0!
Ф. Муамба
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Дэйвис
Желтая карточка
П. Шарнер
ГОЛ! 1:0!
Й. Элмандер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
0
Мустафа Рига
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
5
О'Брайн
31
Стейнссон
72
Ли Чхун-Ен
21
Муамба
21
Коэн
10
Уилшир
24
Дэйвис
11
Элмандер
3-2-4-1
43
Киркленд
19
Брамбл
3
Фигероа
5
Колдуэлл
17
Бойс
20
Шарнер
11
Мозес
16
МакКарти
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
23
Родальега
10
Уилшир
31
Тэйлор
31
Тэйлор
10
Уилшир
72
Ли Чхун-Ен
7
Вайсс
7
Вайсс
72
Ли Чхун-Ен
24
Дэйвис
39
Класнич
39
Класнич
24
Дэйвис
11
Мозес
16
Гомес
16
Гомес
11
Мозес
23
Родальега
6
Томас
6
Томас
23
Родальега
20
Шарнер
9
Скотланд
9
Скотланд
20
Шарнер
Остались в запасе
Болтон
Уиган Атлетик
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Болтон - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Рибок
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