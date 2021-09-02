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Северная Македония - Армения

02.09.2021, Четверг, 21:45 мск Скопье, стадион Тоше Проески Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Северная Македония - Армения
, группа C2
6 тур
18 ноября, среда 20:00 Армения 1:0 Северная Македония
1 тур
5 сентября, суббота 16:00 Северная Македония 2:1 Армения
, группа D4
4 тур
16 октября, вторник 19:00 Армения 4:0 Северная Македония
2 тур
9 сентября, воскресенье 19:00 Северная Македония 2:0 Армения
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа B
11 тур
7 октября, пятница 19:00 Армения 4:1 Северная Македония
2 тур
7 сентября, вторник 22:00 Северная Македония 2:2 Армения
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 10 9 0 1 36:4 +32 27
2. Северная Македония 10 5 3 2 23:11 +12 18
3. Румыния 10 5 2 3 13:8 +5 17
4. Армения 10 3 3 4 9:20 -11 12
5. Исландия 10 2 3 5 12:18 -6 9
6. Лихтенштейн 10 0 1 9 2:34 -32 1
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