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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Франция
Босния и Герцеговина - Франция: обзор матча 31 марта 2021
Босния и Герцеговина
31.03.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Франция
60'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Франция
90'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Т. Лемар
Замена
А. Гояк
️️️️
Г. Цимирот
86'
Замена
С. Превляк
️️️️
Р. Крунич
86'
79'
Желтая карточка
П. Погба
Замена
М. Стеванович
️️️️
Д. Тодорович
77'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
69'
66'
Желтая карточка
Т. Лемар
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Рабьо
59'
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Коман
Желтая карточка
С. Саничанин
54'
51'
Желтая карточка
Р. Варан
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Дарко Тодорович
ПЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
8
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
17
Марко Михоевич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
20
Стипе Лончар
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
17
Амар Рахманович
АП
10
Амер Гояк
АП
23
Лука Менало
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Франция
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-4-1
12
Сехич
4
Тодорович
3
Хаджикадунич
16
Ахмедходжич
5
Колашинац
17
Саничанин
16
Хаджиахметович
8
Крунич
13
Цимирот
10
Пьянич
11
Джеко
4-2-2-2
1
Льорис
15
Павар
3
Кимпембе
4
Варан
21
Эрнандес
14
Рабьо
6
Погба
8
Лемар
7
Коман
10
Мбаппе
7
Гризманн
4
Тодорович
19
Стеванович
19
Стеванович
4
Тодорович
13
Цимирот
10
Гояк
10
Гояк
13
Цимирот
8
Крунич
9
Превляк
9
Превляк
8
Крунич
8
Лемар
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Лемар
7
Коман
9
Жиру
9
Жиру
7
Коман
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Франция
23
Лука Менало
ЦФ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
20
Стипе Лончар
ЦП
17
Амар Рахманович
АП
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
17
Марко Михоевич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
Главный тренер
Ивайло Петев
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Лука Менало
ЦФ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
20
Стипе Лончар
ЦП
17
Амар Рахманович
АП
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
17
Марко Михоевич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Босния и Герцеговина - Франция
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
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