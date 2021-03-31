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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Армения - Румыния
Армения - Румыния: обзор матча 31 марта 2021
Армения
31.03.2021, среда, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 3 тур
3 : 2
Завершен
Румыния
56'
Э. Сперцян
87'
В. Ароян
89'
Т. Барсегян (П)
62'
А. Чикелдэу
72'
А. Чикелдэу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Румыния
Замена
С. Удо
️️️️
Т. Барсегян
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Т. Барсегян
89'
ГОЛ! 2:2!
В. Ароян
Пас отдал
Т. Барсегян
87'
81'
Замена
В. Михаила
️️️️
Д. Ман
81'
Замена
А. Крету
️️️️
А. Чикелдэу
78'
Красная карточка
Г. Пушкаш
74'
Замена
К. Кешеру
️️️️
А. Максим
74'
Замена
Ф. Тэнасе
️️️️
Н. Станчу
72'
ГОЛ! 1:2!
А. Чикелдэу
66'
Желтая карточка
Н. Банку
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Чикелдэу
59'
Желтая карточка
А. Максим
ГОЛ! 1:0!
Э. Сперцян
56'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
К. Мурадян
46'
Замена
С. Адамян
️️️️
Н. Бриаско-Балекян
46'
41'
Желтая карточка
Г. Пушкаш
Желтая карточка
В. Ароян
41'
Желтая карточка
Х. Байрамян
27'
24'
Желтая карточка
В. Могос
Желтая карточка
Т. Барсегян
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
20
Карен Мурадян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
7
Хорен Байрамян
АП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
22
Василе Могос
ПП
20
Деннис Ман
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Армения
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
9
Акоп Акопян
ЦЗ
21
Сероб Григорян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
8
Соломон Удо
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Румыния
16
Давид Лазар
ВР
1
Ионуц Раду
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
2
Александру Крету
ЦП
4
Овидиу Попеску
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
17
Эрик Бикфалви
АП
10
Янис Хаджи
АП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Юрченко
20
Мурадян
3
Ароян
2
Калисир
13
Оганесян
5
Григорян
11
Барсегян
19
Амбарцумян
14
Бриаско-Балекян
7
Байрамян
20
Карапетян
3-5-1-1
1
Ницэ
21
Кирикеш
3
Тошка
11
Банку
22
Могос
18
Марин
10
Станчу
10
Максим
8
Чикелдэу
20
Ман
17
Пушкаш
11
Барсегян
8
Удо
8
Удо
11
Барсегян
20
Мурадян
10
Сперцян
10
Сперцян
20
Мурадян
14
Бриаско-Балекян
22
Адамян
22
Адамян
14
Бриаско-Балекян
10
Станчу
9
Тэнасе
9
Тэнасе
10
Станчу
8
Чикелдэу
2
Крету
2
Крету
8
Чикелдэу
20
Ман
13
Михаила
13
Михаила
20
Ман
10
Максим
13
Кешеру
13
Кешеру
10
Максим
Остались в запасе
Армения
Румыния
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
9
Акоп Акопян
ЦЗ
21
Сероб Григорян
ЦЗ
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
16
Давид Лазар
ВР
4
Овидиу Попеску
ЦП
1
Ионуц Раду
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
17
Эрик Бикфалви
АП
10
Янис Хаджи
АП
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
9
Акоп Акопян
ЦЗ
21
Сероб Григорян
ЦЗ
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Остались в запасе
16
Давид Лазар
ВР
4
Овидиу Попеску
ЦП
1
Ионуц Раду
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
17
Эрик Бикфалви
АП
10
Янис Хаджи
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Армения - Румыния
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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