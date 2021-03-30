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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Португалия
Люксембург - Португалия: обзор матча 30 марта 2021
Люксембург
30.03.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 3 тур
1 : 3
Завершен
Португалия
30'
Ж. Родригес
45+2'
Д. Жота
51'
К. Роналду
80'
Ж. Палинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Португалия
89'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Р. Невеш
Вторая желтая
М. Шано
87'
Замена
А. Скендерович
️️️️
К. Мартинс
87'
Замена
Э. Муратович
️️️️
Д. Синани
87'
83'
Желтая карточка
Р. Саншеш
80'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Палинья
Пас отдал
П. Нету
70'
Желтая карточка
Р. Диаш
68'
Замена
Р. Силва
️️️️
Д. Жота
68'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Б. Силва
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
В. Тиль
58'
Замена
С. Тилль
️️️️
О. Тилль
58'
51'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Ж. Канселу
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Жота
Пас отдал
П. Нету
41'
Замена
П. Нету
️️️️
Ж. Феликс
39'
Желтая карточка
Д. Жота
ГОЛ! 1:0!
Ж. Родригес
Пас отдал
Д. Синани
30'
Желтая карточка
М. Шано
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
21
Оливье Тилль
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Люксембург
23
Лукас Фокс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Португалия
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Морис
2
Шано
17
Пинту
8
Мартинс
18
Янс
10
Синани
16
Баррейро
11
Тиль
7
Жерсон
21
Тилль
10
Родригес
4-1-1-2-2
12
Лопеш
20
Канселу
6
Фонте
3
Диаш
19
Мендеш
21
Невеш
16
Саншеш
10
Силва
21
Жота
7
Роналду
10
Феликс
10
Синани
11
Муратович
11
Муратович
10
Синани
8
Мартинс
7
Скендерович
7
Скендерович
8
Мартинс
21
Тилль
21
Тилль
21
Тилль
21
Тилль
11
Тиль
21
Девилье
21
Девилье
11
Тиль
21
Невеш
24
Оливейра
24
Оливейра
21
Невеш
21
Жота
12
Силва
12
Силва
21
Жота
10
Силва
6
Палинья
6
Палинья
10
Силва
10
Феликс
17
Нету
17
Нету
10
Феликс
Остались в запасе
Люксембург
Португалия
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
23
Лукас Фокс
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
12
Ральф Шон
ВР
Главный тренер
Люк Хольц
9
Андре Силва
ЦФ
12
Жозе Са
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
23
Лукас Фокс
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
12
Ральф Шон
ВР
Остались в запасе
9
Андре Силва
ЦФ
12
Жозе Са
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Люксембург - Португалия
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
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