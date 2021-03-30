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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Сербия
Азербайджан - Сербия: обзор матча 30 марта 2021
Азербайджан
30.03.2021, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 3 тур
1 : 2
Завершен
Сербия
59'
Э. Махмудов (П)
16'
А. Митрович
81'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Сербия
Желтая карточка
Т. Хализаде
88'
86'
Замена
М. Ристич
️️️️
Н. Радоньич
86'
Замена
Д. Влахович
️️️️
А. Митрович
81'
ГОЛ! 1:2!
А. Митрович
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Замена
Э. Джафаргулиев
️️️️
М. Эмрели
79'
76'
Желтая карточка
Н. Гудель
75'
Замена
Л. Йович
️️️️
Д. Тадич
Замена
Т. Хализаде
️️️️
А. Салахли
72'
Замена
М. Эмрели
️️️️
А. Нуриев
69'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
А. Горбани
69'
64'
Замена
М. Груйич
️️️️
Н. Максимович
64'
Замена
А. Живкович
️️️️
Ф. Костич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Махмудов
59'
45'
+1
Желтая карточка
У. Спайич
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
9
Али Горбани
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
5
Неманья Максимович
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
2
Сертан Ташкын
ПЗ
20
Алексей Исаев
ОП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Джордже Николич
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
22
Марко Петкович
ПЗ
5
Марко Груйич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
0
Ненад Крстичич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Махаммадалиев
15
Гусейнов
18
Медведев
15
Гусейнов
14
Бадалов
3
Салахли
8
Махмудов
20
Иббрахимли
11
Нуриев
9
Горбани
5
Кривоцюк
3-3-3-1
1
Райкович
3
Павлович
13
Митрович
24
Спайич
5
Максимович
20
Милинкович-Савич
6
Гудель
10
Тадич
7
Радоньич
11
Костич
9
Митрович
3
Салахли
19
Хализаде
19
Хализаде
3
Салахли
Эмрели
3
Джафаргулиев
3
Джафаргулиев
Эмрели
9
Горбани
11
Шейдаев
11
Шейдаев
9
Горбани
11
Нуриев
10
Эмрели
10
Эмрели
11
Нуриев
11
Костич
14
Живкович
14
Живкович
11
Костич
5
Максимович
5
Груйич
5
Груйич
5
Максимович
7
Радоньич
19
Ристич
19
Ристич
7
Радоньич
10
Тадич
8
Йович
8
Йович
10
Тадич
9
Митрович
23
Влахович
23
Влахович
9
Митрович
Остались в запасе
Азербайджан
Сербия
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
6
Вугар Мустафаев
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
7
Джошгун Диниев
ЦП
20
Алексей Исаев
ОП
1
Эмиль Балаев
ВР
2
Сертан Ташкын
ПЗ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Джордже Николич
ВР
22
Марко Петкович
ПЗ
21
Филип Джуричич
АП
0
Ненад Крстичич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
6
Вугар Мустафаев
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
7
Джошгун Диниев
ЦП
20
Алексей Исаев
ОП
1
Эмиль Балаев
ВР
2
Сертан Ташкын
ПЗ
Остались в запасе
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Джордже Николич
ВР
22
Марко Петкович
ПЗ
21
Филип Джуричич
АП
0
Ненад Крстичич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Азербайджан - Сербия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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