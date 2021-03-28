Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Германия
Румыния - Германия: обзор матча 28 марта 2021
Румыния
28.03.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 2 тур
0 : 1
Завершен
Германия
17'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Германия
90'
+4
Замена
А. Юнес
️️️️
Л. Сане
90'
+3
Желтая карточка
Й. Киммих
90'
+2
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
С. Гнабри
Замена
А. Максим
️️️️
Я. Хаджи
83'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Ф. Тэнасе
83'
77'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Хаверц
Замена
Д. Ман
️️️️
В. Михаила
66'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
К. Кешеру
65'
Замена
А. Буркэ
️️️️
Камора
46'
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
К. Хаверц
Желтая карточка
О. Попеску
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
4
Овидиу Попеску
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
10
Янис Хаджи
АП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Румыния
1
Ионуц Раду
ВР
16
Давид Лазар
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
2
Александру Крету
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
22
Василе Могос
ПП
20
Деннис Ман
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
13
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
15
Амин Юнес
АП
17
Флориан Вирц
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-3-3-1
1
Ницэ
21
Кирикеш
3
Тошка
22
Камора
4
Попеску
10
Станчу
18
Марин
13
Михаила
10
Хаджи
9
Тэнасе
13
Кешеру
3-2-2-2-1
1
Нойер
16
Клостерманн
4
Гинтер
2
Рюдигер
23
Джан
6
Киммих
21
Гюндоган
8
Горецка
20
Гнабри
19
Сане
7
Хаверц
13
Кешеру
17
Пушкаш
17
Пушкаш
13
Кешеру
22
Камора
15
Буркэ
15
Буркэ
22
Камора
13
Михаила
20
Ман
20
Ман
13
Михаила
10
Хаджи
10
Максим
10
Максим
10
Хаджи
9
Тэнасе
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
9
Тэнасе
20
Гнабри
17
Нойхаус
17
Нойхаус
20
Гнабри
19
Сане
15
Юнес
15
Юнес
19
Сане
7
Хаверц
11
Вернер
11
Вернер
7
Хаверц
Остались в запасе
Румыния
Германия
1
Ионуц Раду
ВР
22
Василе Могос
ПП
11
Никусор Банку
ЛЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
17
Эрик Бикфалви
АП
2
Александру Крету
ЦП
16
Давид Лазар
ВР
Главный тренер
Мирел Рэдой
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
4
Джонатан Та
ЦЗ
13
Филипп Макс
ЛЗ
12
Бернд Лено
ВР
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
1
Ионуц Раду
ВР
22
Василе Могос
ПП
11
Никусор Банку
ЛЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
17
Эрик Бикфалви
АП
2
Александру Крету
ЦП
16
Давид Лазар
ВР
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
4
Джонатан Та
ЦЗ
13
Филипп Макс
ЛЗ
12
Бернд Лено
ВР
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Румыния - Германия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Новости команд
Все
Румыния
Германия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+