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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Кипр
Хорватия - Кипр: обзор матча 27 марта 2021
Хорватия
27.03.2021, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 2 тур
1 : 0
Завершен
Кипр
40'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Кипр
Желтая карточка
М. Ковачич
90'
+3
Замена
М. Ковачич
️️️️
И. Перишич
76'
Желтая карточка
И. Перишич
69'
67'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
М. Ционис
67'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
К. Артиматас
Замена
Н. Влашич
️️️️
Й. Брекало
66'
Замена
М. Оршич
️️️️
М. Пашалич
66'
Замена
А. Крамарич
️️️️
А. Будимир
57'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
48'
Замена
Й. Юранович
️️️️
Ш. Врсалько
46'
46'
Замена
П. Сотириу
️️️️
М. Илия
ГОЛ! 1:0!
М. Пашалич
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
4
Николас Иоанну
ЦЗ
5
Костас Сотериу
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
9
Мариос Илия
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
29
Кристиян Ловрич
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
13
Никола Влашич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
1
Костас Панайи
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
15
Фотис Папулис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ливакович
3
Баришич
6
Ловрен
5
Чалета-Цар
2
Врсалько
11
Брозович
10
Модрич
7
Брекало
15
Пашалич
14
Перишич
11
Будимир
4-4-2
13
Деметриу
2
Псалтис
5
Сотериу
8
Кусулос
4
Иоанну
18
Артиматас
23
Кириаку
19
Лайфис
9
Питтас
21
Ционис
9
Илия
2
Врсалько
22
Юранович
22
Юранович
2
Врсалько
14
Перишич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Перишич
7
Брекало
13
Влашич
13
Влашич
7
Брекало
15
Пашалич
16
Оршич
16
Оршич
15
Пашалич
11
Будимир
9
Крамарич
9
Крамарич
11
Будимир
18
Артиматас
20
Кастанос
20
Кастанос
18
Артиматас
21
Ционис
15
Папулис
15
Папулис
21
Ционис
9
Илия
3
Сотириу
3
Сотириу
9
Илия
Остались в запасе
Хорватия
Кипр
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
29
Кристиян Ловрич
ЛВ
Главный тренер
Златко Далич
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
7
Минас Антониу
ПП
6
Алекс Гогич
ОП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
22
Неофитос Михаил
ВР
1
Костас Панайи
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
29
Кристиян Ловрич
ЛВ
Остались в запасе
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
7
Минас Антониу
ПП
6
Алекс Гогич
ОП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
22
Неофитос Михаил
ВР
1
Костас Панайи
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Хорватия - Кипр
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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