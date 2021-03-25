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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Греция
Испания - Греция: обзор матча 25 марта 2021
Испания
25.03.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Греция
33'
А. Мората
57'
Т. Бакасетас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Греция
83'
Желтая карточка
Г. Якумакис
81'
Желтая карточка
Зека
80'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
К. Цимикас
78'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Т. Бакасетас
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
Ф. Торрес
72'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Коке
72'
65'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Г. Масурас
Замена
Б. Хиль
️️️️
С. Каналес
64'
Замена
Педри
️️️️
Д. Ольмо
64'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Бакасетас
Желтая карточка
И. Мартинес
56'
46'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Д. Лимниос
46'
Замена
Х. Цолис
️️️️
П. Манталос
Замена
И. Мартинес
️️️️
С. Рамос
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Коке
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
16
Родри
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Коке
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
10
Серхио Каналес
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Зека
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
22
Брайан Хиль
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Педри
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
Греция
13
Сократис Диудис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
19
Стратос Сварнас
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
10
Христос Цолис
ЛВ
23
Манолис Сиопис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
16
Харис Мавриас
ПП
19
Георгиос Якумакис
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
3-1-2-3-1
23
Симон
14
Гайя
4
Гарсия
15
Рамос
16
Родри
5
Льоренте
8
Коке
10
Ольмо
10
Каналес
7
Торрес
7
Мората
4-3-3
1
Влаходимос
2
Бакакис
3
Цавеллас
4
Пападопулос
21
Цимикас
20
Манталос
22
Зека
5
Бухалакис
18
Лимниос
11
Бакасетас
7
Масурас
10
Ольмо
20
Педри
20
Педри
10
Ольмо
15
Рамос
4
Мартинес
4
Мартинес
15
Рамос
8
Коке
10
Алькантара
10
Алькантара
8
Коке
10
Каналес
22
Хиль
22
Хиль
10
Каналес
7
Торрес
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Торрес
20
Манталос
10
Цолис
10
Цолис
20
Манталос
21
Цимикас
22
Кирьякопулос
22
Кирьякопулос
21
Цимикас
18
Лимниос
23
Сиопис
23
Сиопис
18
Лимниос
7
Масурас
10
Фортунис
10
Фортунис
7
Масурас
11
Бакасетас
19
Якумакис
19
Якумакис
11
Бакасетас
Остались в запасе
Испания
Греция
12
Педро Порро
ПЗ
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
13
Сократис Диудис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
19
Стратос Сварнас
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
16
Харис Мавриас
ПП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
12
Педро Порро
ПЗ
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
Остались в запасе
13
Сократис Диудис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
19
Стратос Сварнас
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
16
Харис Мавриас
ПП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Испания - Греция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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