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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Ирландия
Сербия - Ирландия: обзор матча 24 марта 2021
Сербия
24.03.2021, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 1 тур
3 : 2
Завершен
Ирландия
40'
Д. Влахович
69'
А. Митрович
75'
А. Митрович
18'
А. Брауне
86'
Д. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Ирландия
Желтая карточка
С. Павлович
89'
86'
ГОЛ! 3:2!
Д. Коллинс
Пас отдал
Ш. Лонг
Замена
Л. Йович
️️️️
Д. Влахович
82'
79'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
А. Брауне
79'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
К. Робинсон
79'
Замена
Р. Брэди
️️️️
К. Кларк
Замена
Н. Гудель
️️️️
Д. Тадич
77'
ГОЛ! 3:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
75'
ГОЛ! 2:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
69'
67'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
А. Коннолли
Замена
️️️️
У. Рачич
63'
Замена
А. Митрович
️️️️
Ф. Джуричич
63'
61'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Моламби
Замена
Ф. Костич
️️️️
Ф. Младенович
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Влахович
Пас отдал
Д. Тадич
40'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Брауне
Пас отдал
К. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
6
Милан Гайич
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
22
Саша Лукич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
6
Джош Каллен
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
17
Аарон Коннолли
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Сербия
23
Джордже Николич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
22
Марко Петкович
ПЗ
11
Филип Костич
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Ирландия
23
Киран О'Хара
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
21
Даррах Ленихэн
ЦП
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Дмитрович
3
Павлович
13
Митрович
4
Миленкович
25
Младенович
19
Рачич
6
Гайич
22
Лукич
10
Тадич
21
Джуричич
23
Влахович
3-2-3-2
23
Траверс
2
Коулмен
5
Кларк
4
О'Ши
2
Доэрти
3
Стивенс
6
Каллен
18
Брауне
6
Моламби
7
Робинсон
17
Коннолли
21
Джуричич
9
Митрович
9
Митрович
21
Джуричич
10
Тадич
6
Гудель
6
Гудель
10
Тадич
23
Влахович
8
Йович
8
Йович
23
Влахович
25
Младенович
11
Костич
11
Костич
25
Младенович
18
Брауне
9
Коллинс
9
Коллинс
18
Брауне
7
Робинсон
11
МакКлин
11
МакКлин
7
Робинсон
5
Кларк
11
Брэди
11
Брэди
5
Кларк
17
Коннолли
9
Лонг
9
Лонг
17
Коннолли
6
Моламби
13
Хендрик
13
Хендрик
6
Моламби
Остались в запасе
Сербия
Ирландия
23
Джордже Николич
ВР
19
Никола Максимович
ЦЗ
1
Предраг Райкович
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
19
Михайло Ристич
ЛЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Марко Петкович
ПЗ
Главный тренер
Драган Стойкович
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
12
Дэрил Хорган
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
23
Киран О'Хара
ВР
21
Даррах Ленихэн
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
23
Джордже Николич
ВР
19
Никола Максимович
ЦЗ
1
Предраг Райкович
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
19
Михайло Ристич
ЛЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Марко Петкович
ПЗ
Остались в запасе
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
12
Дэрил Хорган
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
23
Киран О'Хара
ВР
21
Даррах Ленихэн
ЦП
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Сербия - Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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