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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Парагвай - Эквадор
Парагвай - Эквадор: обзор матча 25 марта 2022
Парагвай
25.03.2022, пятница, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
3 : 1
Завершен
Эквадор
10'
Р. Моралес
45+6'
П. Хинкапе (АГ)
54'
М. Альмирон
85'
Ж. Кайседо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парагвай - Эквадор
Желтая карточка
М. Вилласанти
90'
+1
Вторая желтая
Б. Риверос
88'
85'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ж. Кайседо
Желтая карточка
Г. Гомес
81'
Замена
Х. Флорентин
️️️️
Р. Санчес
77'
Замена
А. Эспинола
️️️️
Р. Рохас
77'
Замена
Ж. Колман
️️️️
Х. Энкисо
77'
76'
Замена
М. Карселен
️️️️
С. Мендес
76'
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
А. Мена
72'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
М. Вилласанти
️️️️
А. Кубас
66'
58'
Замена
М. Эстрада
️️️️
Э. Валенсия
ГОЛ! 3:0!
М. Альмирон
Пас отдал
Р. Санчес
54'
53'
Желтая карточка
Э. Валенсия
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
П. Хинкапе
45'
+6
Желтая карточка
А. Кубас
43'
Желтая карточка
Б. Риверос
39'
Желтая карточка
М. Альмирон
32'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Р. Моралес
14'
ГОЛ! 1:0!
Р. Моралес
Пас отдал
Х. Энкисо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
2
Роберт Рохас
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Блас Риверос
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
6
Ричард Ортис
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
21
Роберт Моралес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
6
Бирон Кастильо
ПЗ
9
Хоао Рохас
ЛП
20
Себастьян Мендес
ОП
15
Анхель Мена
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
1
Сантьяго Рохас
ВР
6
Луис Сарате
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
13
Альберто Эспинола
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
0
Жозуэ Колман
ЦП
0
Хосе Флорентин
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
0
Хесус Медина
ПВ
7
Себастьян Феррейра
ЦФ
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Микаэль Карселен
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
9
Жорди Кайседо
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сильва
2
Рохас
14
Риверос
5
Бальбуэна
15
Гомес
14
Кубас
6
Ортис
20
Санчес
10
Альмирон
19
Энкисо
21
Моралес
3-3-3-1
1
Галиндес
17
Пресиадо
2
Торрес
3
Хинкапе
6
Кастильо
20
Мендес
7
Эступиньян
15
Мена
8
Груэсо
9
Рохас
13
Валенсия
21
Моралес
11
Ромеро
11
Ромеро
21
Моралес
2
Рохас
13
Эспинола
13
Эспинола
2
Рохас
19
Энкисо
0
Колман
0
Колман
19
Энкисо
20
Санчес
0
Флорентин
0
Флорентин
20
Санчес
14
Кубас
20
Вилласанти
20
Вилласанти
14
Кубас
20
Мендес
5
Карселен
5
Карселен
20
Мендес
15
Мена
9
Кайседо
9
Кайседо
15
Мена
13
Валенсия
11
Эстрада
11
Эстрада
13
Валенсия
Остались в запасе
Парагвай
Эквадор
1
Роберто Фернандес
ВР
1
Сантьяго Рохас
ВР
6
Луис Сарате
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
21
Оскар Ромеро
ЦП
0
Хесус Медина
ПВ
7
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
16
Йереми Сармиенто
АП
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
1
Роберто Фернандес
ВР
1
Сантьяго Рохас
ВР
6
Луис Сарате
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
21
Оскар Ромеро
ЦП
0
Хесус Медина
ПВ
7
Себастьян Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
16
Йереми Сармиенто
АП
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Парагвай - Эквадор
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
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