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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Аргентина
Чили - Аргентина: обзор матча 28 января 2022
Чили
28.01.2022, пятница, 03:15
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур
1 : 2
Завершен
Аргентина
21'
Б. Бреретон
10'
А. Ди Мария
34'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чили - Аргентина
90'
+4
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Желтая карточка
Х. Монтесинос
89'
85'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Ди Мария
Замена
И. Моралес
️️️️
Э. Варгас
85'
Желтая карточка
А. Санчес
79'
78'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Л. Мартинес
Желтая карточка
Э. Пульгар
76'
72'
Желтая карточка
Л. Паредес
71'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Р. Де Пауль
70'
Замена
М. Акунья
️️️️
Н. Гонсалес
Желтая карточка
Г. Марипан
69'
Замена
М. Исла
️️️️
П. Диас
61'
Замена
Х. Монтесинос
️️️️
М. Нуньес
60'
54'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
Замена
Г. Суасо
️️️️
С. Вегас
46'
39'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Замена
Б. Кортес
️️️️
К. Браво
35'
34'
ГОЛ! 1:2!
Л. Мартинес
Желтая карточка
С. Вегас
26'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бреретон
Пас отдал
М. Нуньес
21'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Р. Де Пауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
5
Себастьян Вегас
ЛЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Эрик Пульгар
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Чили
12
Себастьян Перес
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
19
Томас Аларкон
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
16
Хоакин Монтесинос
ПВ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
14
Пабло Парра
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Браво
5
Вегас
3
Марипан
17
Медель
5
Диас
13
Пульгар
10
Нуньес
20
Арангис
22
Бреретон
11
Варгас
10
Санчес
4-1-1-2-2
23
Мартинес
26
Молина
6
Мартинес
19
Отаменди
3
Тальяфико
5
Паредес
7
Де Пауль
11
Ди Мария
15
Гонсалес
22
Мартинес
17
Гомес
1
Браво
23
Кортес
23
Кортес
1
Браво
5
Вегас
17
Суасо
17
Суасо
5
Вегас
5
Диас
4
Исла
4
Исла
5
Диас
10
Нуньес
16
Монтесинос
16
Монтесинос
10
Нуньес
11
Варгас
9
Моралес
9
Моралес
11
Варгас
22
Мартинес
9
Альварес
9
Альварес
22
Мартинес
7
Де Пауль
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
7
Де Пауль
15
Гонсалес
8
Акунья
8
Акунья
15
Гонсалес
11
Ди Мария
21
Корреа
21
Корреа
11
Ди Мария
Остались в запасе
Чили
Аргентина
12
Себастьян Перес
ВР
19
Томас Аларкон
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
22
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
14
Пабло Парра
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
12
Себастьян Перес
ВР
19
Томас Аларкон
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
22
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
14
Пабло Парра
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Чили - Аргентина
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Где смотреть матч:
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