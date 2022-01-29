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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Боливия
Венесуэла - Боливия: обзор матча 29 января 2022
Венесуэла
29.01.2022, суббота, 01:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур
4 : 1
Завершен
Боливия
24'
Х. Саломон Рондон
34'
Х. Саломон Рондон
55'
Д. Мачис
67'
Х. Саломон Рондон
38'
Б. Миранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венесуэла - Боливия
Замена
Й. Чакон
️️️️
Х. Мартинес
85'
Замена
Т. Сеговия
️️️️
Д. Мачис
85'
Желтая карточка
К. Кассерес
80'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Р. Отеро
76'
72'
Замена
М. Энумба
️️️️
Д. Бехарано
72'
Замена
В. Абрего
️️️️
М. Морено
71'
Замена
Р. Вака
️️️️
М. Вильярроэль
Замена
К. Кассерес
️️️️
Й. Сотельдо
71'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Х. Саломон Рондон
70'
ГОЛ! 4:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Р. Отеро
67'
66'
Замена
А. Чумасеро
️️️️
Р. Рамальо
66'
Замена
Э. Сааведра
️️️️
Х. Карлос Арсэ
60'
Красная карточка
Л. Хустиниано
ГОЛ! 3:1!
Д. Мачис
55'
45'
Желтая карточка
Х. Сагредо
38'
ГОЛ! 2:1!
Б. Миранда
Пас отдал
Х. Карлос Арсэ
ГОЛ! 2:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Р. Эрнандес
34'
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
О. Гонсалес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Оскар Гонсалес
ЛЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Хосе Мартинес
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
21
Хосе Сагредо
ЦЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
6
Леонель Хустиниано
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
АП
18
Родриго Рамальо
ПП
19
Бруно Миранда
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
5
Хуниор Морено
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
21
Йерсон Чакон
ЦФ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Боливия
23
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
19
Марк Энумба
ЦЗ
8
Эрвин Сааведра
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
19
Хенри Вака
АП
9
Виктор Абрего
ЦФ
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Фариньес
14
Гонсалес
14
Чансельор
2
Феррарези
20
Эрнандес
13
Мартинес
8
Ринкон
10
Отеро
10
Сотельдо
11
Мачис
23
Рондон
4-3-1-2
1
Лампе
21
Сагредо
8
Бехарано
2
Кинтерос
17
Фернандес
18
Рамальо
8
Вильярроэль
6
Хустиниано
7
Арсэ
9
Морено
19
Миранда
11
Мачис
10
Сеговия
10
Сеговия
11
Мачис
10
Сотельдо
8
Кассерес
8
Кассерес
10
Сотельдо
10
Отеро
19
Мурильо
19
Мурильо
10
Отеро
13
Мартинес
21
Чакон
21
Чакон
13
Мартинес
23
Рондон
17
Мартинес
17
Мартинес
23
Рондон
8
Бехарано
19
Энумба
19
Энумба
8
Бехарано
7
Арсэ
8
Сааведра
8
Сааведра
7
Арсэ
8
Вильярроэль
10
Вака
10
Вака
8
Вильярроэль
9
Морено
9
Абрего
9
Абрего
9
Морено
18
Рамальо
3
Чумасеро
3
Чумасеро
18
Рамальо
Остались в запасе
Венесуэла
Боливия
22
Рафаэль Ромо
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
5
Хуниор Морено
ЦП
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
23
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
19
Хенри Вака
АП
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
5
Хуниор Морено
ЦП
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
23
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
19
Хенри Вака
АП
Главный тренер
Хосе Пекерман
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Венесуэла - Боливия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Герреро
Где смотреть матч:
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