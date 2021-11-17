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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Эквадор
Чили - Эквадор: обзор матча 17 ноября 2021
Чили
17.11.2021, среда, 03:15
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
0 : 2
Завершен
Эквадор
9'
П. Эступиньян
90+3'
М. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Эквадор
90'
+4
Замена
Р. Арболеда
️️️️
М. Кайседо
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Кайседо
Пас отдал
Б. Ангуло
87'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
М. Эстрада
87'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
А. Мена
Замена
Х. Монтесинос
️️️️
К. Баэса
75'
72'
Замена
С. Мендес
️️️️
А. Франко
Желтая карточка
Ж. Менезес
55'
45'
+2
Желтая карточка
А. Франко
Замена
М. Нуньес
️️️️
Д. Вальдес
37'
Замена
Ж. Менезес
️️️️
А. Санчес
36'
Замена
Г. Суасо
️️️️
Э. Мена
28'
26'
Желтая карточка
Б. Кастильо
Красная карточка
А. Видаль
14'
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Эступиньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
6
Бирон Кастильо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
2
Николас Диас
ЦЗ
20
Вальбер Уэрта
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
19
Томас Аларкон
ОП
14
Пабло Галдамес
ОП
17
Габриэль Суасо
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
16
Хоакин Монтесинос
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Педро Ортис
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
5
Микаэль Карселен
ОП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
4-2-2-2
1
Браво
2
Мена
3
Марипан
15
Сьерральта
4
Исла
17
Медель
2
Баэса
8
Видаль
15
Вальдес
10
Санчес
11
Варгас
4-1-3-1-1
22
Домингес
6
Кастильо
2
Торрес
3
Хинкапе
7
Эступиньян
23
Кайседо
8
Груэсо
21
Франко
15
Мена
16
Сармиенто
11
Эстрада
2
Мена
17
Суасо
17
Суасо
2
Мена
15
Вальдес
10
Нуньес
10
Нуньес
15
Вальдес
10
Санчес
16
Менезес
16
Менезес
10
Санчес
2
Баэса
16
Монтесинос
16
Монтесинос
2
Баэса
21
Франко
20
Мендес
20
Мендес
21
Франко
23
Кайседо
4
Арболеда
4
Арболеда
23
Кайседо
15
Мена
9
Пресиадо
9
Пресиадо
15
Мена
11
Эстрада
11
Ангуло
11
Ангуло
11
Эстрада
Остались в запасе
Чили
Эквадор
12
Габриэль Ариас
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
2
Николас Диас
ЦЗ
20
Вальбер Уэрта
ЦЗ
19
Томас Аларкон
ОП
14
Пабло Галдамес
ОП
11
Виктор Давила
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
19
Гонсало Плата
ПВ
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Педро Ортис
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
5
Микаэль Карселен
ОП
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
12
Габриэль Ариас
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
2
Николас Диас
ЦЗ
20
Вальбер Уэрта
ЦЗ
19
Томас Аларкон
ОП
14
Пабло Галдамес
ОП
11
Виктор Давила
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Остались в запасе
19
Гонсало Плата
ПВ
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Педро Ортис
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
5
Микаэль Карселен
ОП
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Чили - Эквадор
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Боливии на победу в матче
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