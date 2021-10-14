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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Парагвай
Боливия - Парагвай: обзор матча 14 октября 2021
Боливия
14.10.2021, четверг, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
4 : 0
Завершен
Парагвай
21'
Р. Рамальо
53'
М. Вильярроэль
84'
В. Абрего
90+4'
Р. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боливия - Парагвай
ГОЛ! 4:0!
Р. Фернандес
Пас отдал
Д. Бехарано
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
В. Абрего
84'
82'
Желтая карточка
Г. Гомес
Желтая карточка
Х. Карлос Арсэ
78'
69'
Замена
Б. Самудио
️️️️
М. Альмирон
69'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
Х. Алонсо
Замена
В. Абрего
️️️️
К. Альгараньяс
66'
61'
Замена
️️️️
Каку
Замена
Д. Бехарано
️️️️
Р. Рамальо
61'
ГОЛ! 2:0!
М. Вильярроэль
Пас отдал
М. Морено
53'
53'
Замена
А. Ромеро
️️️️
А. Санабрия
53'
Замена
О. Ромеро
️️️️
А. Лусена
Замена
М. Вильярроэль
️️️️
Л. Хустиниано
46'
Желтая карточка
Р. Рамальо
45'
+2
43'
Желтая карточка
А. Лусена
27'
Пенальти не реализован!
А. Санабрия
ГОЛ! 1:0!
Р. Рамальо
Пас отдал
М. Морено
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марк Энумба
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
6
Леонель Хустиниано
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
18
Родриго Рамальо
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
3
Хуан Эскобар
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
16
Анхель Лусена
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
17
Каку
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Боливия
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
8
Диего Бехарано
ЦЗ
2
Хесус Сагредо
ЦЗ
5
Себастьян Рейес
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
9
Виктор Абрего
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
20
Джон Гарсия
ЦП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
4
Матиас Эспиноса
ЛЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
18
Брайан Самудио
ЛВ
5
Гастон Хименес
ОП
21
Оскар Ромеро
ЦП
3
Уго Мартинес
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
7
Рауль Бобадилья
ЦФ
4-3-3
1
Лампе
17
Фернандес
19
Энумба
2
Кинтерос
21
Сагредо
6
Хустиниано
10
Вака
7
Арсэ
11
Альгараньяс
9
Морено
18
Рамальо
4-3-2-1
1
Сильва
15
Гомес
5
Бальбуэна
6
Алонсо
3
Эскобар
16
Лусена
20
Санчес
20
Вилласанти
10
Альмирон
17
Каку
9
Санабрия
18
Рамальо
8
Бехарано
8
Бехарано
18
Рамальо
11
Альгараньяс
9
Абрего
9
Абрего
11
Альгараньяс
6
Хустиниано
8
Вильярроэль
8
Вильярроэль
6
Хустиниано
9
Санабрия
11
Ромеро
11
Ромеро
9
Санабрия
6
Алонсо
23
Арсамендия
23
Арсамендия
6
Алонсо
16
Лусена
21
Ромеро
21
Ромеро
16
Лусена
10
Альмирон
18
Самудио
18
Самудио
10
Альмирон
Остались в запасе
Боливия
Парагвай
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
2
Хесус Сагредо
ЦЗ
5
Себастьян Рейес
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
20
Джон Гарсия
ЦП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
4
Матиас Эспиноса
ЛЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
5
Гастон Хименес
ОП
3
Уго Мартинес
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
7
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
2
Хесус Сагредо
ЦЗ
5
Себастьян Рейес
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
20
Джон Гарсия
ЦП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
4
Матиас Эспиноса
ЛЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
5
Гастон Хименес
ОП
3
Уго Мартинес
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
7
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Боливия - Парагвай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Где смотреть матч:
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