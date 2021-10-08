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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Колумбия
Уругвай - Колумбия: обзор матча 08 октября 2021
Уругвай
08.10.2021, пятница, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур
0 : 0
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Колумбия
90'
Желтая карточка
Й. Мохика
90'
Желтая карточка
Й. Мохика
80'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
Г. Перейро
️️️️
Р. Бентанкур
77'
63'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
63'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Замена
Р. Араухо
️️️️
Х. Хименес
60'
58'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Фалькао
58'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
М. Урибе
58'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Р. Борре
50'
Желтая карточка
М. Урибе
50'
Желтая карточка
М. Урибе
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Л. Суарес
46'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Б. Родригес
46'
Замена
Н. де ла Крус
️️️️
Д. Де Арраскаэта
45'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
15'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
18
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Хоакин Пикерес
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
7
Николас де ла Крус
АП
16
Гастон Перейро
АП
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Колумбия
1
Альдаир Кинтана
ВР
12
Камило Варгас
ВР
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
16
Эдер Баланта
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
19
Роджер Мартинес
ЦФ
7
Дуван Сапата
ЦФ
3-5-2
23
Муслера
17
Винья
3
Годин
2
Хименес
8
Вальверде
5
Весино
6
Бентанкур
10
Де Арраскаэта
8
Нандес
18
Родригес
9
Суарес
4-2-1-1-2
1
Оспина
3
Медина
13
Мина
21
Куэста
17
Мохика
5
Барриос
15
Урибе
11
Куадрадо
7
Диас
9
Фалькао
19
Борре
2
Хименес
4
Араухо
4
Араухо
2
Хименес
10
Де Арраскаэта
7
де ла Крус
7
де ла Крус
10
Де Арраскаэта
6
Бентанкур
16
Перейро
16
Перейро
6
Бентанкур
9
Суарес
9
Нуньес
9
Нуньес
9
Суарес
18
Родригес
21
Кавани
21
Кавани
18
Родригес
19
Борре
16
Лерма
16
Лерма
19
Борре
11
Куадрадо
20
Кинтеро
20
Кинтеро
11
Куадрадо
15
Урибе
19
Мартинес
19
Мартинес
15
Урибе
9
Фалькао
7
Сапата
7
Сапата
9
Фалькао
Остались в запасе
Уругвай
Колумбия
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
1
Серхио Рочет
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Хоакин Пикерес
ЦЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
21
Факундо Торрес
ЛВ
Главный тренер
Оскар Табарес
18
Густаво Куэльяр
ОП
1
Альдаир Кинтана
ВР
12
Камило Варгас
ВР
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
16
Эдер Баланта
ОП
18
Луис Синистерра
ЛВ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
1
Серхио Рочет
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Хоакин Пикерес
ЦЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
21
Факундо Торрес
ЛВ
Остались в запасе
18
Густаво Куэльяр
ОП
1
Альдаир Кинтана
ВР
12
Камило Варгас
ВР
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
16
Эдер Баланта
ОП
18
Луис Синистерра
ЛВ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Уругвай - Колумбия
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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