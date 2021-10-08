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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Парагвай - Аргентина
Парагвай - Аргентина: обзор матча 08 октября 2021
Парагвай
08.10.2021, пятница, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур
0 : 0
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Аргентина
Замена
Х. Эскобар
️️️️
А. Ромеро
89'
Замена
Ф. Бальбуэна
️️️️
М. Вилласанти
89'
76'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Х. Корреа
76'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Д. Ло Чельсо
Замена
К. Гонсалес
️️️️
С. Арсамендия
74'
Замена
Р. Санчес
️️️️
А. Санабрия
74'
67'
Замена
Г. Родригес
️️️️
А. Ди Мария
67'
Замена
А. Гомес
️️️️
Р. Де Пауль
Желтая карточка
Х. Алонсо
65'
Желтая карточка
Х. Алонсо
65'
Замена
А. Лусена
️️️️
Х. Морель
63'
57'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
М. Акунья
Желтая карточка
М. Вилласанти
21'
Желтая карточка
М. Вилласанти
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
27
Хорхе Морель
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Парагвай
22
Херардо Ортис
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
3
Хуан Эскобар
ЦЗ
4
Матиас Эспиноса
ЦЗ
5
Гастон Хименес
ОП
20
Ричард Санчес
ЦП
16
Анхель Лусена
ЦП
17
Каку
АП
7
Карлос Гонсалес
ЦФ
17
Эрнан Перес
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
9
Хулиан Альварес
ЦФ
0
Лукас Аларио
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Сильва
15
Гомес
3
Альдрете
6
Алонсо
23
Арсамендия
2
Рохас
27
Морель
20
Вилласанти
11
Ромеро
10
Альмирон
9
Санабрия
4-1-1-3-1
23
Мартинес
26
Молина
13
Ромеро
19
Отаменди
8
Акунья
5
Паредес
7
Де Пауль
10
Месси
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
16
Корреа
20
Вилласанти
5
Бальбуэна
5
Бальбуэна
20
Вилласанти
11
Ромеро
3
Эскобар
3
Эскобар
11
Ромеро
9
Санабрия
20
Санчес
20
Санчес
9
Санабрия
27
Морель
16
Лусена
16
Лусена
27
Морель
23
Арсамендия
7
Гонсалес
7
Гонсалес
23
Арсамендия
16
Корреа
9
Альварес
9
Альварес
16
Корреа
8
Акунья
3
Тальяфико
3
Тальяфико
8
Акунья
11
Ди Мария
18
Родригес
18
Родригес
11
Ди Мария
11
Ло Чельсо
15
Гонсалес
15
Гонсалес
11
Ло Чельсо
7
Де Пауль
17
Гомес
17
Гомес
7
Де Пауль
Остались в запасе
Парагвай
Аргентина
22
Херардо Ортис
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
4
Матиас Эспиноса
ЦЗ
5
Гастон Хименес
ОП
17
Каку
АП
17
Эрнан Перес
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
1
Хуан Муссо
ВР
1
Франко Армани
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
0
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
22
Херардо Ортис
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
4
Матиас Эспиноса
ЦЗ
5
Гастон Хименес
ОП
17
Каку
АП
17
Эрнан Перес
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Остались в запасе
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
1
Хуан Муссо
ВР
1
Франко Армани
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
0
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Парагвай - Аргентина
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Где смотреть матч:
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