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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Эквадор - Парагвай
Эквадор - Парагвай: обзор матча 03 сентября 2021
Эквадор
03.09.2021, пятница, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
2 : 0
Завершен
Парагвай
88'
Ф. Торрес
90+5'
М. Эстрада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эквадор - Парагвай
Желтая карточка
М. Эстрада
90'
+6
ГОЛ! 2:0!
М. Эстрада
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
П. Эступиньян
88'
85'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
С. Арсамендия
Замена
Х. Сорноса
️️️️
А. Мена
80'
Замена
М. Эстрада
️️️️
Э. Валенсия
80'
67'
Желтая карточка
Х. Алонсо
64'
Замена
Б. Самудио
️️️️
А. Ромеро
Замена
Г. Плата
️️️️
F. Gaibor
59'
37'
Желтая карточка
Х. Морель
Желтая карточка
П. Эступиньян
34'
8'
Замена
Р. Рохас
️️️️
А. Эспинола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Бирон Кастильо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
15
Анхель Мена
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
9
Хоао Рохас
ЦП
0
Fernando Gaibor
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
13
Альберто Эспинола
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Ричард Санчес
ЦП
27
Хорхе Морель
ЦП
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
0
Moisés Corozo
ЦЗ
0
Franklin Guerra
ЦЗ
6
Диксон Арройо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
10
Хуниор Сорноса
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
0
Washington Corozo
ЦФ
16
Леонардо Кампана
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
5
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
Парагвай
22
Херардо Ортис
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
0
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
18
Брайан Самудио
ЛВ
5
Гастон Хименес
ОП
21
Оскар Ромеро
ЦП
14
Брайан Охеда
ЦП
17
Каку
АП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-4-1
1
Галиндес
2
Торрес
5
Леон
14
Арреага
7
Эступиньян
6
Кастильо
15
Мена
9
Рохас
0
8
Груэсо
13
Валенсия
3-2-2-1-1
1
Сильва
24
Мартинес
6
Алонсо
5
Бальбуэна
13
Эспинола
23
Арсамендия
20
Санчес
27
Морель
11
Ромеро
9
Амарилья
0
19
Плата
19
Плата
0
15
Мена
10
Сорноса
10
Сорноса
15
Мена
0
0
13
Валенсия
11
Эстрада
11
Эстрада
13
Валенсия
23
Арсамендия
0
Мельгарехо
0
Мельгарехо
23
Арсамендия
13
Эспинола
2
Рохас
2
Рохас
13
Эспинола
11
Ромеро
18
Самудио
18
Самудио
11
Ромеро
Остались в запасе
Эквадор
Парагвай
12
Педро Ортис
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
0
Moisés Corozo
ЦЗ
0
Franklin Guerra
ЦЗ
6
Диксон Арройо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
16
Леонардо Кампана
ЦФ
5
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
22
Херардо Ортис
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
5
Гастон Хименес
ОП
21
Оскар Ромеро
ЦП
14
Брайан Охеда
ЦП
17
Каку
АП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
12
Педро Ортис
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
0
Moisés Corozo
ЦЗ
0
Franklin Guerra
ЦЗ
6
Диксон Арройо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
16
Леонардо Кампана
ЦФ
5
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
Остались в запасе
22
Херардо Ортис
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
5
Гастон Хименес
ОП
21
Оскар Ромеро
ЦП
14
Брайан Охеда
ЦП
17
Каку
АП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Эквадор - Парагвай
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
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0 : 1
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