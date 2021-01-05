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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алькоркон - Сарагоса
Алькоркон - Сарагоса: обзор матча 05 января 2021
Алькоркон
05.01.2021, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Сарагоса
42'
E. Gomez
89'
J. León
4'
R. N. Oliveira
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Алькоркон - Сарагоса
90'
Замена
Я. Буйла
️️️️
С. Бермехо
Замена
L.
️️️️
Х. Кастро
90'
ГОЛ! 2:1!
J. León
89'
88'
Желтая карточка
J. Hernández Tarroc
83'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
A. Guitián
83'
Замена
J. Hernández Tarroc
️️️️
И. Асон
Замена
O. Arribas
️️️️
A. Escardo
72'
Замена
Барберо
️️️️
A. J. De La Torre
72'
68'
Замена
F. Serrano
️️️️
R. N. Oliveira
68'
Замена
Л. Дзанимачча
️️️️
Х. Вучкич
Замена
R. Boateng
️️️️
H. Fraile
63'
ГОЛ! 1:1!
E. Gomez
Пас отдал
H. Fraile
42'
Желтая карточка
C. Bellvis
15'
4'
ГОЛ! 0:1!
R. N. Oliveira
Пас отдал
Г. Ларрасабаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
21
Фидель Эскобар
ЦЗ
4
Хави Кастро
ЦЗ
10
Juanma Bravo
ЦФ
13
Samuel Casado
ЦФ
4
José León
ЦФ
16
Carlos Bellvis
ЦФ
7
A. J. De La Torre
ЦФ
0
Reko
ЦФ
0
H. Fraile
ЦФ
0
A. Escardo
ЦФ
7
E. Gomez
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Сарагоса
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
20
Иван Асон
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
6
Alberto Guitián
ЦФ
17
C. Nieto
ЦФ
21
Alberto Zapater
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
Алькоркон
24
Victor García
ЦЗ
17
Барберо
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
32
Guito
ЦФ
0
Laure
ЦФ
19
David Fernandez
ЦФ
7
Richard Boateng
ЦФ
24
O. Arribas
ЦФ
38
Aitor González Ramírez
ЦФ
Сарагоса
16
Иньиго Эгуарас
ОП
23
Янник Буйла
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
41
Juan Carlos Azón
ЦФ
15
Javier Hernández Tarroc
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
2-5
21
Эскобар
4
Кастро
0
7
0
0
7
2-2-1-5
16
Франкес
18
Атьенца
17
Бермехо
22
Ларрасабаль
10
Вучкич
1
21
21
17
6
7
17
Барберо
17
Барберо
7
4
Кастро
0
0
4
Кастро
0
7
7
0
0
24
24
0
20
Асон
15
15
20
Асон
17
Бермехо
23
Буйла
23
Буйла
17
Бермехо
21
16
16
21
10
Вучкич
98
Дзанимачча
98
Дзанимачча
10
Вучкич
6
21
Фернандес
21
Фернандес
6
Остались в запасе
Алькоркон
Сарагоса
13
Dani Jimenez
ЦФ
32
Guito
ЦФ
19
David Fernandez
ЦФ
38
Aitor González Ramírez
ЦФ
24
Victor García
ЦЗ
Главный тренер
Фран Фернандес
41
Juan Carlos Azón
ЦФ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
Остались в запасе
13
Dani Jimenez
ЦФ
32
Guito
ЦФ
19
David Fernandez
ЦФ
38
Aitor González Ramírez
ЦФ
24
Victor García
ЦЗ
Остались в запасе
41
Juan Carlos Azón
ЦФ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Алькоркон - Сарагоса
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
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