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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Атромитос
ПАС Ламия - Атромитос: обзор матча 14 марта 2021
ПАС Ламия
14.03.2021, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Атромитос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Атромитос
Замена
E. Bjarnason
️️️️
М. Делетич
90'
+1
90'
+1
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
R. Galo
82'
Замена
️️️️
Г. Манусос
63'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Б. Матич
50'
Желтая карточка
Б. Матич
Пенальти не реализован!
М. Делетич
42'
Замена
Т. Василакакис
️️️️
B. Arabuli
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
18
Зисис Хацистравос
АП
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
0
A. Agayev
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
3-2-1-4
1
Эпасси
4
Адеджо
5
Дзанетопулос
33
23
8
Цандарис
16
Бехарано
45
11
Караманос
7
Делетич
9
Романич
3-3-4
35
Мандас
19
Кивракидис
6
Гутас
12
3
Гальвао
8
8
Харисис
10
9
Манусос
50
Матич
24
45
25
Василакакис
25
Василакакис
45
7
Делетич
0
0
7
Делетич
50
Матич
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
50
Матич
12
88
Айкономидис
88
Айкономидис
12
Остались в запасе
ПАС Ламия
Атромитос
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
1
Андреас Янниотис
ВР
0
A. Agayev
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Остались в запасе
1
Андреас Янниотис
ВР
0
A. Agayev
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча ПАС Ламия - Атромитос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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