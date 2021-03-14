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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ОФИ
Арис - ОФИ: обзор матча 14 марта 2021
Арис
14.03.2021, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
1 : 0
Завершен
ОФИ
6'
K. Mitroglou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - ОФИ
Замена
Э. Сакич
️️️️
Ф. Бертольо
90'
+1
Замена
Бруно
️️️️
К. Силва
84'
79'
Замена
️️️️
N. Korovesis
Желтая карточка
D. Manos
75'
61'
Замена
V. Sakor
️️️️
Д. Де Гузман
57'
Замена
️️️️
П. Стайкос
Желтая карточка
К. Силва
41'
Замена
D. Manos
️️️️
K. Mitroglou
22'
ГОЛ! 1:0!
K. Mitroglou
Пас отдал
К. Ганя
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
2-5-1-2
23
Хулиан
5
31
Роуз
6
Сандгрен
88
8
Джегго
16
Гама
18
Бертольо
10
Силва
11
11
Ганя
4-4-2
24
Ватерман
15
Диамантис
4
Маринакис
18
Яннулис
34
29
Мельядо
18
Де Гузман
70
Старжеон
26
Стайкос
22
9
Кастаньос
18
Бертольо
66
Сакич
66
Сакич
18
Бертольо
10
Силва
7
Бруно
7
Бруно
10
Силва
11
9
9
11
18
Де Гузман
6
6
18
Де Гузман
Остались в запасе
Арис
ОФИ
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
Остались в запасе
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Арис - ОФИ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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