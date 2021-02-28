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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ПАС
ПАС Ламия - ПАС: обзор матча 28 февраля 2021
ПАС Ламия
28.02.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 24 тур
0 : 0
Завершен
ПАС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - ПАС
90'
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
Г. Памлидис
Замена
P.
️️️️
М. Делетич
89'
73'
Замена
Н. Милинчану
️️️️
S. Križman
73'
Замена
️️️️
F. Brener
Замена
Г. Казарян
️️️️
А. Ба
73'
Желтая карточка
А. Дзанетопулос
67'
Замена
А. Ба
️️️️
Л. Романич
57'
52'
Желтая карточка
Ф. Кастро
Желтая карточка
Д. Бехарано
42'
Желтая карточка
Д. Эпасси
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Sandi Križman
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
9
Piti
ЦФ
11
Адама Ба
ЦФ
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
0
F. Brener
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
3-2-1-4
1
Эпасси
4
Адеджо
5
Дзанетопулос
33
23
8
Цандарис
16
Бехарано
45
11
Караманос
7
Делетич
9
Романич
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
5
Эррамуспе
43
Персман
2
Салиакас
4
Каргас
22
Кастро
7
Карталис
28
Домингес
14
Памлидис
20
Элефтериадис
12
7
Делетич
9
9
7
Делетич
9
Романич
11
Ба
11
Ба
9
Романич
Ба
8
Казарян
8
Казарян
Ба
14
Памлидис
6
Пантелакис
6
Пантелакис
14
Памлидис
0
0
12
20
Милинчану
20
Милинчану
12
Остались в запасе
ПАС Ламия
ПАС
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
9
Владислав Наумец
ЛВ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
9
Владислав Наумец
ЛВ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ПАС Ламия - ПАС
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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