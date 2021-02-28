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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Атромитос
Арис - Атромитос: обзор матча 28 февраля 2021
Арис
28.02.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Атромитос
22'
К. Ганя
65'
К. Ганя
80'
К. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Атромитос
87'
Желтая карточка
J. Tomasevic
Желтая карточка
E. KaÃ§e
85'
ГОЛ! 3:0!
К. Силва
80'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
L. Sasha
79'
Замена
Э. Сакич
️️️️
Д. Сандгрен
79'
74'
Замена
J. Umbides
️️️️
R. Galo
Желтая карточка
G. Delizisis
70'
Замена
К. Силва
️️️️
Бруно
68'
ГОЛ! 2:0!
К. Ганя
65'
65'
Замена
B. Rabello
️️️️
A. Agayev
Замена
D. Manos
️️️️
Ф. Бертольо
64'
Замена
Д. Мансини
️️️️
K. Mitroglou
64'
46'
Замена
️️️️
B. Edomwonyi
ГОЛ! 1:0!
К. Ганя
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Атромитос
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
33
Christos Theodorakis
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
2-5-3
23
Хулиан
5
31
Роуз
6
Сандгрен
8
Джегго
88
16
Гама
18
Бертольо
11
7
Бруно
11
Ганя
2-3-5
6
Гутас
12
10
Муньис
3
Гальвао
8
Харисис
0
27
34
22
28
7
Бруно
10
Силва
10
Силва
7
Бруно
6
Сандгрен
66
Сакич
66
Сакич
6
Сандгрен
11
7
Мансини
7
Мансини
11
88
26
26
88
18
Бертольо
9
9
18
Бертольо
Коцопулос
50
Матич
50
Матич
Коцопулос
0
10
10
0
12
8
8
12
Остались в запасе
Арис
Атромитос
1
Мариос Сиабанис
ВР
29
Yohan Benalouane
ЦФ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
29
Yohan Benalouane
ЦФ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
Остались в запасе
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Арис - Атромитос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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