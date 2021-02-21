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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ПАС Ламия
ПАОК - ПАС Ламия: обзор матча 21 февраля 2021
ПАОК
21.02.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 23 тур
4 : 0
Завершен
ПАС Ламия
18'
А. Рахман Баба
48'
Х. Цолис
52'
А. Варда
66'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - ПАС Ламия
79'
Желтая карточка
Г. Палавандишвили
Желтая карточка
Ш. Шваб
73'
Замена
Н. Нинуа
️️️️
Ш. Шваб
73'
71'
Желтая карточка
E. Bjarnason
ГОЛ! 4:0!
А. Живкович
Пас отдал
К. Свидерски
66'
Замена
К. Свидерски
️️️️
М. Крменчик
62'
Замена
С. Кагава
️️️️
А. Варда
62'
59'
Замена
Г. Палавандишвили
️️️️
C. Bouloulis
Замена
Л. Лабру
️️️️
Х. Цолис
55'
ГОЛ! 3:0!
А. Варда
52'
52'
Замена
️️️️
М. Джеймс
ГОЛ! 2:0!
Х. Цолис
Пас отдал
А. Живкович
48'
ГОЛ! 1:0!
А. Рахман Баба
Пас отдал
Х. Цолис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Амр Варда
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
ПАС Ламия
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
11
Адама Ба
ЦФ
9
Piti
ЦФ
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
22
Константинос Стамулис
ПЗ
34
Атанасиос Маргаритис
ПЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
3-4-1-2
12
Живкович
21
Баба
5
Михайлидис
15
Варела
2
Алвес
22
Шваб
14
Живкович
5
Циггарас
17
Цолис
21
Крменчик
7
Варда
3-3-5
24
Провидакис
37
24
8
Казарян
4
Джеймс
12
13
50
0
9
11
Ба
22
Шваб
22
Нинуа
22
Нинуа
22
Шваб
7
Варда
10
Кагава
10
Кагава
7
Варда
2
Лирацис
2
Лирацис
17
Цолис
7
Лабру
7
Лабру
17
Цолис
21
Крменчик
28
Свидерски
28
Свидерски
21
Крменчик
12
10
Палавандишвили
10
Палавандишвили
12
Остались в запасе
ПАОК
ПАС Ламия
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
99
Томас Мург
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
22
Константинос Стамулис
ПЗ
18
Зисис Хацистравос
АП
34
Атанасиос Маргаритис
ПЗ
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
99
Томас Мург
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Остались в запасе
22
Константинос Стамулис
ПЗ
18
Зисис Хацистравос
АП
34
Атанасиос Маргаритис
ПЗ
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ПАОК - ПАС Ламия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
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