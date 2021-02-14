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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Панетоликос
Арис - Панетоликос: обзор матча 14 февраля 2021
Арис
14.02.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Панетоликос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Панетоликос
90'
+3
Замена
А. Малис
️️️️
Э. Барбоза
84'
Замена
️️️️
Г. Арийиби
Замена
Э. Сакич
️️️️
E. KaÃ§e
79'
79'
Замена
D. N'Dinga
️️️️
A. Tahar
Замена
K. Mitroglou
️️️️
М. Гарсия
70'
Замена
Бруно
️️️️
Д. Мансини
59'
Замена
К. Силва
️️️️
Ф. Бертольо
59'
Желтая карточка
Б. Гама
33'
27'
Желтая карточка
Г. Арийиби
5'
Желтая карточка
P. Medina
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Арис
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
10
Ксанде Силва
ПВ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
8
Далсью
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
5
Joaquín Arzura
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
1-5-2-2
23
Хулиан
31
Роуз
88
26
16
Гама
7
Мансини
6
Сандгрен
18
Бертольо
18
Гарсия
11
Ганя
29
2-5-3
1
6
Цоцалич
27
7
Барбоза
6
20
Диас
28
Арийиби
24
Цингарас
80
Карелис
17
15
18
Бертольо
10
Силва
10
Силва
18
Бертольо
26
66
Сакич
66
Сакич
26
7
Мансини
7
Бруно
7
Бруно
7
Мансини
18
Гарсия
11
11
18
Гарсия
7
Барбоза
47
Малис
47
Малис
7
Барбоза
6
59
59
6
Остались в запасе
Арис
Панетоликос
1
Zacharie Boucher
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
5
Joaquín Arzura
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
10
Фредерику Дуарте
ЦП
8
Далсью
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Zacharie Boucher
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Остались в запасе
5
Joaquín Arzura
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
10
Фредерику Дуарте
ЦП
8
Далсью
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Арис - Панетоликос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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