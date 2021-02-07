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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Арис
АЕК - Арис: обзор матча 07 февраля 2021
АЕК
07.02.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Арис
29'
Л. Роуз
90+1'
К. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Арис
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Силва
Пас отдал
D. Manos
89'
Желтая карточка
D. Manos
84'
Замена
Бруно
️️️️
Б. Гама
84'
Замена
Х. Матилья
️️️️
М. Гарсия
84'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
L. Sasha
81'
Желтая карточка
Д. Сандгрен
Замена
М. Танкович
️️️️
Д. Шиманьски
80'
74'
Замена
К. Силва
️️️️
Ф. Бертольо
67'
Замена
D. Manos
️️️️
Д. Мансини
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Ансарифард
59'
Желтая карточка
Н. Крстичич
54'
Желтая карточка
Э. Лопеш
53'
Замена
О. Данченко
️️️️
В. Радонья
46'
Замена
Т. Махерас
️️️️
Х. Албанис
46'
Замена
П. Манталос
️️️️
А. Симойш
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
Л. Роуз
Желтая карточка
А. Симойш
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Арис
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
4-3-3
33
Атанасиадис
15
Лаци
24
Неделчару
22
Лопеш
37
Радонья
7
Крстичич
8
Симойш
4
Шиманьски
19
Албанис
17
Ансарифард
99
Гарсия
3-5-2
23
Хулиан
66
Сакич
31
Роуз
5
88
16
Гама
6
Сандгрен
7
Мансини
8
Джегго
18
Гарсия
18
Бертольо
37
Радонья
94
Данченко
94
Данченко
37
Радонья
8
Симойш
20
Манталос
20
Манталос
8
Симойш
4
Шиманьски
22
Танкович
22
Танкович
4
Шиманьски
19
Албанис
53
Махерас
53
Махерас
19
Албанис
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Ансарифард
18
Бертольо
10
Силва
10
Силва
18
Бертольо
88
26
26
88
18
Гарсия
8
Матилья
8
Матилья
18
Гарсия
16
Гама
7
Бруно
7
Бруно
16
Гама
7
Мансини
9
9
7
Мансини
Остались в запасе
АЕК
Арис
2
Марио Митай
ЛЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
2
Марио Митай
ЛЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
Остались в запасе
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча АЕК - Арис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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