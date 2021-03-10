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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Ларисса
ПАС Ламия - Ларисса: обзор матча 10 марта 2021
ПАС Ламия
10.03.2021, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ларисса
34'
Д. Адеджо
88'
М. Делетич
45+1'
Д. Эпасси (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Ларисса
90'
+4
Желтая карточка
A. Colombino
ГОЛ! 2:1!
М. Делетич
88'
85'
Замена
M. Nunic
️️️️
Ф. Дурмишай
Замена
P.
️️️️
Л. Романич
76'
Желтая карточка
G. Skondras
75'
Желтая карточка
Д. Адеджо
75'
71'
Желтая карточка
Н. Якимовски
Желтая карточка
Д. Бехарано
66'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Эпасси
ГОЛ! 1:0!
Д. Адеджо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Ларисса
5
Адриан Хусино
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
29
Никола Якимовски
ЛП
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
22
Dinu Graur
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
9
Piti
ЦФ
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
3-2-1-1-4
1
Эпасси
5
Дзанетопулос
4
Адеджо
33
23
8
Цандарис
16
Бехарано
25
Василакакис
45
9
Романич
11
Караманос
7
Делетич
3-1-5
5
Хусино
6
16
29
Якимовски
77
17
Дурмишай
8
22
8
9
Романич
9
9
9
Романич
17
Дурмишай
33
33
17
Дурмишай
Остались в запасе
ПАС Ламия
Ларисса
24
Константинос Провидакис
ПЗ
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
7
Nikola Trujić
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
24
Константинос Провидакис
ПЗ
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
Остались в запасе
7
Nikola Trujić
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча ПАС Ламия - Ларисса
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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