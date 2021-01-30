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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Арис
Астерас - Арис: обзор матча 30 января 2021
Астерас
30.01.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Арис
66'
Х. Регис
70'
А. Риера
28'
D. Manos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Арис
Замена
Л. Тилика
️️️️
Х. Регис
90'
+3
Желтая карточка
F. Bellocq
90'
+1
82'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
Д. Джегго
82'
Замена
K. Mitroglou
️️️️
D. Manos
Замена
F. Bellocq
️️️️
L. FernÃ¡ndez
81'
74'
Замена
К. Силва
️️️️
L. Sasha
74'
Замена
Д. Сандгрен
️️️️
Н. Иоанну
ГОЛ! 2:1!
А. Риера
Пас отдал
Х. Регис
70'
68'
Желтая карточка
Д. Джегго
ГОЛ! 1:1!
Х. Регис
Пас отдал
L. FernÃ¡ndez
66'
65'
Желтая карточка
Y. Benalouane
64'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Ф. Бертольо
40'
Желтая карточка
Н. Иоанну
28'
ГОЛ! 0:1!
D. Manos
Пас отдал
Ф. Бертольо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
3-2-5
99
Цифцис
24
Альварес
27
Коцирас
19
Кастаньо
6
8
Цимас
5
40
Сито
10
20
Регис
15
3-5-2
1
Сиабанис
14
Иоанну
31
Роуз
66
Сакич
18
Бертольо
16
Гама
8
Джегго
88
18
Гарсия
9
29
20
Регис
7
Тилика
7
Тилика
20
Регис
17
Иглесиас
17
Иглесиас
10
14
14
10
88
10
Силва
10
Силва
88
14
Иоанну
6
Сандгрен
6
Сандгрен
14
Иоанну
18
Бертольо
8
Матилья
8
Матилья
18
Бертольо
8
Джегго
26
26
8
Джегго
9
11
11
9
Остались в запасе
Астерас
Арис
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Астерас - Арис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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