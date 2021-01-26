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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Ларисса
Арис - Ларисса: обзор матча 26 января 2021
Арис
26.01.2021, вторник, 20:30
Греция. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Ларисса
30'
Л. Роуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Ларисса
90'
+1
Замена
M. Nunic
️️️️
N. Karanikas
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
Ф. Бертольо
88'
87'
Желтая карточка
R. Milosavljevic
78'
Желтая карточка
Ф. Дурмишай
Замена
Э. Сакич
️️️️
Д. Сандгрен
70'
Замена
К. Силва
️️️️
Б. Гама
70'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Д. Джегго
69'
Желтая карточка
Н. Иоанну
67'
65'
Замена
M. Acuña
️️️️
N. Trujić
54'
Желтая карточка
A. Colombino
46'
Замена
R. Milosavljevic
️️️️
Т. Спарв
Желтая карточка
Ф. Бертольо
37'
ГОЛ! 1:0!
Л. Роуз
Пас отдал
Н. Иоанну
30'
Замена
D. Manos
️️️️
Д. Мансини
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Ларисса
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
8
Adrián Colombino
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Арис
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
3-5-2
1
Сиабанис
14
Иоанну
5
31
Роуз
16
Гама
88
8
Джегго
6
Сандгрен
7
Мансини
18
Бертольо
18
Гарсия
3-1-5
20
5
16
20
Спарв
0
70
Пинакас
17
Дурмишай
19
5
16
Гама
10
Силва
10
Силва
16
Гама
6
Сандгрен
66
Сакич
66
Сакич
6
Сандгрен
18
Бертольо
26
26
18
Бертольо
8
Джегго
8
Матилья
8
Матилья
8
Джегго
7
Мансини
9
9
7
Мансини
7
77
77
7
20
Спарв
22
22
20
Спарв
20
33
33
20
Остались в запасе
Арис
Ларисса
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
23
Хулиан
ВР
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
23
Хулиан
ВР
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Арис - Ларисса
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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