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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ПАС Ламия
Панетоликос - ПАС Ламия: обзор матча 24 января 2021
Панетоликос
24.01.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 18 тур
0 : 0
Завершен
ПАС Ламия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - ПАС Ламия
Замена
А. Яколиш
️️️️
A. Tahar
84'
Замена
️️️️
E. Pereyra
84'
79'
Замена
P.
️️️️
Тайрон
79'
Замена
К. Провидакис
️️️️
B. Arabuli
Замена
Г. Арийиби
️️️️
F. Mazurek (pen.)
77'
Замена
M. R. Azadi
️️️️
Н. Вергос
70'
68'
Замена
E. Bjarnason
️️️️
Ф. Цандарис
64'
Желтая карточка
Ф. Цандарис
55'
Желтая карточка
G. Skondras
33'
Замена
А. Караманос
️️️️
А. Ба
Желтая карточка
Э. Цоцалич
28'
23'
Желтая карточка
Д. Бехарано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
11
Адама Ба
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
14
Georgios Manthatis
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
9
Piti
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
2-4-4
1
6
Цоцалич
54
Лиавас
7
Барбоза
6
24
Цингарас
20
Диас
44
0
9
Вергос
17
3-2-2-3
1
Эпасси
5
Дзанетопулос
4
Адеджо
23
8
Цандарис
33
20
Тайрон
16
Бехарано
9
Романич
11
Ба
45
9
Вергос
9
9
9
Вергос
6
70
Яколиш
70
Яколиш
6
0
28
Арийиби
28
Арийиби
0
8
Цандарис
0
0
8
Цандарис
45
24
Провидакис
24
Провидакис
45
20
Тайрон
9
9
20
Тайрон
11
Ба
11
Караманос
11
Караманос
11
Ба
Остались в запасе
Панетоликос
ПАС Ламия
14
Georgios Manthatis
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
14
Georgios Manthatis
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
Остались в запасе
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Панетоликос - ПАС Ламия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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