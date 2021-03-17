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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Лацио
Бавария - Лацио: обзор матча 17 марта 2021
Бавария
17.03.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Лацио
33'
Р. Левандовски (П)
73'
Э. Чупо-Мотинг
82'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Лацио
84'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Г. Эскаланте
82'
ГОЛ! 2:1!
М. Пароло
Пас отдал
А. Перейра
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Й. Киммих
77'
75'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Альберто
ГОЛ! 2:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Д. Алаба
73'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Т. Мюллер
71'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
71'
70'
Желтая карточка
Х. Корреа
Замена
А. Дэвис
️️️️
Л. Горецка
64'
57'
Замена
М. Пароло
️️️️
М. Лаццари
55'
Замена
А. Перейра
️️️️
В. Мурики
Желтая карточка
Л. Горецка
48'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Боатенг
46'
46'
Замена
С. Лулич
️️️️
М. Фарес
39'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Левандовски
33'
31'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
26'
Желтая карточка
Ш. Раду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Бавария
23
Лукас Шнеллер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
21
Эрнандес
17
Боатенг
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-3-1-2
25
Рейна
29
Лаццари
15
Ачерби
26
Раду
77
Марушич
8
Эскаланте
22
Милинкович-Савич
93
Фарес
18
Альберто
19
Мурики
32
Корреа
27
Горецка
19
Дэвис
19
Дэвис
27
Горецка
17
Боатенг
25
Зюле
25
Зюле
17
Боатенг
6
Киммих
88
Мартинес
88
Мартинес
6
Киммих
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
93
Фарес
19
Лулич
19
Лулич
93
Фарес
29
Лаццари
16
Пароло
16
Пароло
29
Лаццари
8
Эскаланте
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
8
Эскаланте
18
Альберто
32
Катальди
32
Катальди
18
Альберто
19
Мурики
8
Перейра
8
Перейра
19
Мурики
Остались в запасе
Бавария
Лацио
23
Лукас Шнеллер
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
23
Лукас Шнеллер
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Бавария - Лацио
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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