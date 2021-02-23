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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лацио - Бавария
Лацио - Бавария: обзор матча 23 февраля 2021
Лацио
23.02.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 4
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Бавария
49'
Х. Корреа
9'
Р. Левандовски
24'
Д. Мусиала
42'
Л. Сане
47'
Ф. Ачерби (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лацио - Бавария
90'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Л. Сане
90'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Д. Мусиала
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
81'
Замена
Д. Катальди
️️️️
С. Милинкович-Савич
81'
75'
Желтая карточка
К. Коман
75'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
К. Коман
72'
Желтая карточка
Й. Киммих
Желтая карточка
Г. Эскаланте
69'
Желтая карточка
А. Марушич
65'
63'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Горецка
Желтая карточка
Х. Корреа
57'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
53'
Замена
У. Худт
️️️️
Патрик
53'
Желтая карточка
Л. Лейва
51'
ГОЛ! 1:4!
Х. Корреа
49'
47'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
Ф. Ачерби
42'
ГОЛ! 0:3!
Л. Сане
Пас отдал
К. Коман
Замена
С. Лулич
️️️️
М. Мусаккио
31'
Желтая карточка
Л. Альберто
28'
24'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мусиала
Пас отдал
Л. Горецка
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Лацио
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Бавария
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Рейна
4
Патрик
15
Ачерби
37
Мусаккио
77
Марушич
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
4-1-1-3-1
1
Нойер
25
Зюле
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
9
Левандовски
4
Патрик
29
Худт
29
Худт
4
Патрик
37
Мусаккио
19
Лулич
19
Лулич
37
Мусаккио
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
21
Коман
21
Эрнандес
21
Эрнандес
21
Коман
10
Сане
70
Сарр
70
Сарр
10
Сане
27
Горецка
88
Мартинес
88
Мартинес
27
Горецка
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Мусиала
Остались в запасе
Лацио
Бавария
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
21
Марк Рока
ОП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Лацио - Бавария
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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