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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - РБ Лейпциг
Ливерпуль - РБ Лейпциг: обзор матча 10 марта 2021
Ливерпуль
10.03.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
71'
М. Салах
74'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - РБ Лейпциг
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
90'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
С. Мане
90'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Вейналдум
82'
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Ориги
74'
72'
Замена
А. Айдара
️️️️
Д. Ольмо
Замена
Н. Кейта
️️️️
Т. Алькантара
72'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Жота
71'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Жота
71'
60'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Ю. Поульсен
60'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Э. Форсберг
46'
Замена
А. Серлот
️️️️
К. Кампль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-2-3
1
Алиссон
3
Робертсон
5
Кабак
3
Филлипс
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
6
Алькантара
23
Вейналдум
10
Мане
20
Жота
10
Салах
3-1-2-2-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
16
Клостерманн
2
Упамекано
10
Адамс
44
Кампль
20
Забитцер
20
Ольмо
10
Форсберг
15
Поульсен
28
Нкунку
20
Жота
27
Ориги
27
Ориги
20
Жота
10
Мане
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
23
Вейналдум
20
Милнер
20
Милнер
23
Вейналдум
3
Робертсон
21
Цимикас
21
Цимикас
3
Робертсон
6
Алькантара
8
Кейта
8
Кейта
6
Алькантара
20
Ольмо
21
Айдара
21
Айдара
20
Ольмо
15
Поульсен
7
Хванг
7
Хванг
15
Поульсен
10
Форсберг
19
Клюйверт
19
Клюйверт
10
Форсберг
44
Кампль
9
Серлот
9
Серлот
44
Кампль
Остались в запасе
Ливерпуль
РБ Лейпциг
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
13
Адриан
ВР
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
13
Адриан
ВР
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Ливерпуль - РБ Лейпциг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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