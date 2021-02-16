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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Ливерпуль
РБ Лейпциг - Ливерпуль: обзор матча 16 февраля 2021
РБ Лейпциг
16.02.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Ливерпуль
53'
М. Салах
58'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол РБ Лейпциг - Ливерпуль
90'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
М. Салах
81'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Д. Ольмо
76'
Замена
Х. Хванг
️️️️
К. Кампль
73'
72'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Алькантара
72'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Р. Фирмино
69'
Желтая карточка
О. Кабак
Желтая карточка
Анхелиньо
65'
Замена
В. Орбан
️️️️
Н. Мукиэле
64'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Айдара
64'
58'
ГОЛ! 0:2!
С. Мане
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Желтая карточка
К. Нкунку
52'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
5'
Желтая карточка
А. Айдара
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Лазар Самарджич
АП
11
Фабрис Хартманн
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Гулачи
17
Анхелиньо
2
Упамекано
16
Клостерманн
20
Мукиэле
10
Адамс
44
Кампль
21
Айдара
20
Забитцер
20
Ольмо
28
Нкунку
3-4-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
5
Кабак
3
Робертсон
6
Алькантара
21
Джонс
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
20
Мукиэле
4
Орбан
4
Орбан
20
Мукиэле
44
Кампль
7
Хванг
7
Хванг
44
Кампль
21
Айдара
15
Поульсен
15
Поульсен
21
Айдара
10
Салах
3
Уильямс
3
Уильямс
10
Салах
6
Алькантара
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
6
Алькантара
9
Фирмино
10
Шакири
10
Шакири
9
Фирмино
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Ливерпуль
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
11
Фабрис Хартманн
ПВ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
11
Фабрис Хартманн
ПВ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча РБ Лейпциг - Ливерпуль
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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