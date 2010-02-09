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Уиган Атлетик - Сток Сити
Уиган Атлетик - Сток Сити: обзор матча 09 февраля 2010
Уиган Атлетик
09.02.2010, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
14'
П. Шарнер
74'
Т. Шанли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Сток Сити
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
Т. Шанли
Замена
Д. Битти
️️️️
М. Сидибе
Замена
М. Морено
️️️️
М. Диаме
ГОЛ! 1:1!
Т. Шанли
Желтая карточка
У. Родальега
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Р. Делап
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Д. Скотланд
Замена
Х. Томас
️️️️
Д. МакКарти
Желтая карточка
Р. Хут
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
14'
Желтая карточка
М. Этерингтон
ГОЛ! 1:0!
П. Шарнер
14'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
25
Марио Мелхиот
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
44
Джеймс Битти
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
3-2-3-2
43
Киркленд
20
Шарнер
19
Брамбл
3
Фигероа
5
Колдуэлл
17
Бойс
17
Диаме
16
МакКарти
28
Н'Зогбиа
23
Родальега
9
Скотланд
4-4-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
17
Шоукросс
6
Хут
3
Хиггинботэм
5
Делап
4
Уайтхэд
12
Уилэн
26
Этерингтон
9
Шанли
11
Сидибе
16
МакКарти
6
Томас
6
Томас
16
МакКарти
9
Скотланд
16
Гомес
16
Гомес
9
Скотланд
17
Диаме
9
Морено
9
Морено
17
Диаме
9
Шанли
11
Лоуренс
11
Лоуренс
9
Шанли
11
Сидибе
44
Битти
44
Битти
11
Сидибе
5
Делап
19
Фуллер
19
Фуллер
5
Делап
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Сток Сити
88
Владимир Стойкович
ВР
25
Марио Мелхиот
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Шон Мэлони
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
25
Марио Мелхиот
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Уиган Атлетик - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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