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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Даллас
Сиэтл - Даллас: обзор матча 02 декабря 2020
Сиэтл
02.12.2020, среда, 05:30
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Даллас
49'
S. O'Neill
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиэтл - Даллас
Замена
Б. Смит
️️️️
Д. Моррис
90'
+1
Замена
R. Torres
️️️️
Ж. Пауло
87'
87'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
Т. Сантос
81'
Замена
С. Москера
️️️️
Т. Тессманн
80'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Пико
74'
Желтая карточка
Т. Сантос
Желтая карточка
Ж. Пауло
69'
Замена
К. Лирдам
️️️️
Д. Джонс
68'
58'
Желтая карточка
B.
58'
Замена
М. Барриос
️️️️
Д. Нельсон
ГОЛ! 1:0!
S. O'Neill
Пас отдал
Н. Лодейро
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
29
Róman Torres
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
11
Miguel Ibarra
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
33
Сантьяго Москера
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
3
Callum Montgomery
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
4-4-2
24
Фрай
28
Гомес Андраде
5
Толо
33
Джонс
40
16
Рольдан
6
Пауло
14
Лодейро
7
Рольдан
9
Руидиас
13
Моррис
3-2-3-2
1
Маурер
2
5
14
Нельсон
24
Холлингшид
14
Рейнолдс
6
Тессманн
22
Пико
21
Сантос
29
8
13
Моррис
14
Смит
14
Смит
13
Моррис
33
Джонс
18
Лирдам
18
Лирдам
33
Джонс
6
Пауло
29
29
6
Пауло
6
Тессманн
33
Москера
33
Москера
6
Тессманн
22
Пико
9
Пепи
9
Пепи
22
Пико
14
Нельсон
7
Барриос
7
Барриос
14
Нельсон
21
Сантос
27
Феррейра
27
Феррейра
21
Сантос
Остались в запасе
Сиэтл
Даллас
29
Will Bruin
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
11
Miguel Ibarra
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
3
Callum Montgomery
ЦФ
99
Эма Твумаси
ПЗ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
29
Will Bruin
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
11
Miguel Ibarra
ЦП
Остались в запасе
3
Callum Montgomery
ЦФ
99
Эма Твумаси
ПЗ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Сиэтл - Даллас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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