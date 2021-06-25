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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Германия - Венгрия

23.06.2021, Среда, 22:00 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 3 тур Германия - Венгрия
Товарищеские матчи. Сборные 2016

4 июня, суббота 19:00 Германия 2:0 Венгрия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

29 мая, суббота 22:00 Венгрия 0:3 Германия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 1 2 0 4:3 +1 5
2. Германия 3 1 1 1 6:5 +1 4
3. Португалия 3 1 1 1 7:6 +1 4
4. Венгрия 3 0 2 1 3:6 -3 2
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    Рейтинг: +133

    fanfckrasnodar 23 июня 2021, 23:34

    Венгрия выбивает Германию с турнира? сумасшествие...

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    Рейтинг: +425

    TANNER > fanfckrasnodar 24 июня 2021, 00:06

    Германия никак не могла вылететь. Если бы Венгры выиграли у немцев, а французы у Португальцев, то Португалия отправилась бы домой. При таком раскладе немцы по любому были бы третьими, потому что с Португалией бы было по 3 очка, но была б победа в личной встрече.

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    Рейтинг: +127

    Oblommoff 23 июня 2021, 23:33

    Венгры то че творят

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