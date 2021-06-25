Германия - Венгрия

Венгрия выбивает Германию с турнира? сумасшествие...
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|4 июня, суббота
|19:00
|Германия
|2:0
|Венгрия
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|2.
|Германия
|3
|1
|1
|1
|6:5
|+1
|4
|3.
|Португалия
|3
|1
|1
|1
|7:6
|+1
|4
|4.
|Венгрия
|3
|0
|2
|1
|3:6
|-3
|2
Венгрия выбивает Германию с турнира? сумасшествие...
Германия никак не могла вылететь. Если бы Венгры выиграли у немцев, а французы у Португальцев, то Португалия отправилась бы домой. При таком раскладе немцы по любому были бы третьими, потому что с Португалией бы было по 3 очка, но была б победа в личной встрече.